BANGKOK (Tailândia)* — A tendência de que as plataformas de criptoativos sejam cada vez mais utilizadas para a negociação de ativos tradicionais deve continuar, segundo Shunyet Jan, diretor de exchange e trading da corretora de criptoativos Binance.

Jan afirma que de 30% a 45% do volume negociado na corretora já é de ativos tradicionais. Sem citar nomes, o executivo afirmou que uma concorrente da exchange chegou a 50% do volume em ativos do tipo.

Além das criptomoedas, hoje a Binance e outras plataformas cripto, como Bitget e OKX, negociam ações tokenizadas, fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) e outros produtos financeiros tradicionais. Poder negociar esses ativos 24/7 como ocorre no mercado cripto, enquanto as bolsas de valores são limitadas por horários comerciais, tornou-se uma importante vantagem competitiva dos criptonativos.

"Agora vemos corretoras e bolsas tradicionais querendo expandir suas operações para parecer mais com o mercado cripto. O futuro é sermos cada vez menos conhecidos como uma corretora de criptomoedas", disse o executivo.

Pagamentos com stablecoins e IA

Para além da negociação de ativos tradicionais, a Binance também está atenta a oportunidades no mercado de pagamentos.

Thomas Gregory, vice-presidente de pagamentos e fiat da corretora, disse que a empresa já possui um piloto de pagamentos agênticos em operação, para permitir que usuários paguem usando inteligência artificial.

Contudo, Gregory admitiu que a iniciativa ainda é limitada. "Conforme o mercado crescer estaremos lá", resumiu. Para o vice-presidente, o primeiro caso de uso para pagamentos agênticos será o pagamento de assinaturas e outras transações recorrentes. "Meu robô pode todo mês depois que eu receber dinheiro, mandar para a minha família no Reino Unido", exemplificou.

Gregory também citou possibilidades de uso de stablecoins com o Pix no mercado brasileiro.

"As pessoas negociam na Binance e quando vendem criptomoedas elas não querem colocar o dinheiro na conta bancária de novo se quiserem usar dinheiro para comprar e vender as coisas. Hoje teriam que converter uma stablecoin como o USDC em real. Estamos removendo esse passo, então o usuário pode usar USDC e USDT para comprar os produtos", comentou.

Jan e Gregory falaram durante a Binance Blockchain Week 2026.

*O jornalista viajou a convite da Binance.

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