Brasil investe R$ 4 mi em semana de desaceleração dos fundos cripto

O fluxo de entradas líquidas de investidores brasileiros em fundos de criptomoedas avançou a US$ 0,8 milhão, R$ 4 milhões, no acumulado semanal de sexta-feira, 1, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, a quinta semana consecutiva no azul dos produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas representou o menor volume global de entradas líquidas da sequência, cerca de US$ 118 milhões. O montante, na avaliação da CoinShares, “mascara” quatro dias de saídas, entre segunda e quinta-feira, “revertidas por uma única sessão forte na sexta-feira”.

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Regionalmente os maiores volumes de entradas líquidas semanais foram dos Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Suíça e Austrália, respectivamente de US$ 47,5 milhões, US$ 43,8 milhões, US$ 16 milhões, US$ 5,2 milhões e US$ 4 milhões. Em direção oposta, a Suécia capitaneou as saídas líquidas no período em US$ 1,9 milhão.

Em relação ao Brasil, o país se lateralizou nos últimos 30 dias e acumulou líquidos US$ 63 milhões na aferição anual, recuando a US$ 1,22 bilhão em total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), sexto maior volume global.

Nesse caso, EUA, Alemanha, Canadá, Suíça, Suécia, Hong Kong, Austrália, Ilhas Cayman, Holanda, Luxemburgo e França registraram respectivos AuM de US$ 130,76 bilhões, US$ 6,73 bilhões, US$ 5,89 bilhões, US$ 5,04 bilhões, US$ 2,50 bilhões, US$ 696 milhões, US$ 525 milhões, US$ 466 milhões, US$ 117 milhões, US$ 100 milhões e US$ 81 milhões. Por sua vez, o AuM global fechou a semana em US$ 155,51 bilhões enquanto outros países chegaram a US$ 1,32 bilhão.

A aferição direcionada aos criptoativos mostrou que os maiores volumes de entradas líquidas semanais foram de ETPs de bitcoin, Short Bitcoin, cestas multiativos e de XRP, respectivamente de US$ 192,1 milhões, US$ 6 milhões, US$ 3,6 milhões e US$ 3 milhões, enquanto outros ETPs cripto acumularam entradas líquidas de US$ 6,4 milhões no período. Pelo contrário, as maiores saídas líquidas semanais foram de fundos em ether e Solana (SOL), por respectivos US$ 81,6 milhões e US$ 11,1 milhões.

Por fundos cripto, os principais volumes de entradas líquidas semanais foram dos iShares (de BTC e de ETH), da BlackRock, Ark 21Shares, Fidelity, 21Shares e CoinShares, respectivamente de US$ 131 milhões, US$ 51 milhões, US$ 9 milhões, US$ 8 milhões e US$ 5 milhões. Outros fundos totalizaram US$ 3 milhões em entradas líquidas semanais, enquanto os maiores volumes de saídas líquidas no período foram da Grayscale e do ProFunds, respectivamente de US$ 72 milhões e US$ 21 milhões.

Na semana anterior, investidores nacionais mantiveram otimismo ao aportarem R$ 2,5 milhões em fundos de criptomoedas.

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