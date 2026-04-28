Brasil mantém otimismo e aporta R$ 2,5 mi em fundos cripto

Investidores do Brasil aportaram líquido US$ 0,5 milhão, R$ 2,5 milhões, em fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 24, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, a quarta semana consecutiva no azul representou US$ 1,2 bilhão em investimentos líquidos globais.

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Isso provavelmente reflete a melhora na demanda institucional em um contexto de negociação do bitcoin em seus níveis mais altos desde o início de fevereiro, avaliou a CoinShares.

A análise ainda destacou a expectativa dos mercados para a reunião desta semana, terça e quarta-feira (28 e 29) do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), colegiado de política monetária do Federal Reserve (Fed), como possível catalisador de volatilidade para segmentos como produtos de negociados em bolsa (ETP) de criptomoedas.

Regionalmente, as maiores entradas líquidas em fundos de criptomoedas da última semana foram dos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Canadá, e Austrália, respectivamente de US$ 1,08 bilhão, US$ 61,7 milhões, US$ 35,2 milhões, US$ 15,5 milhões e US$ 0,8 milhão. Pelo contrário, Hong Kong e França retiraram US$ 1,6 milhão e US$ 0,6 milhão no período, respectivamente.

Em relação ao Brasil o país acumulou US$ 5,7 milhões em aportes líquidos em 30 dias, chegando a US$ 1,25 bilhão em total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), sexto maior volume global. Nesse caso, EUA, Alemanha, Canadá, Suíça, Suécia, Ilhas Cayman, Hong Kong, Austrália, Holanda, Luxemburgo e França registraram respectivos AuM de US$ 130,06 bilhões, US$ 6,71 bilhões, US$ 5,84 bilhões, US$ 5,12 bilhões, US$ 2,51 bilhões, US$ 854 milhões, US$ 712 milhões, US$ 522 milhões, US$ 119 milhões, US$ 100 milhões e US$ 85 milhões. Por sua vez, o AuM global fechou a semana em US$ 155,27 bilhões enquanto outros países chegaram a US$ 1,32 bilhão.

A aferição direcionada aos criptoativos mostrou que os maiores volumes de entradas líquidas semanais foram de ETPs de bitcoin, ether, Solana (SOL), XRP, Short Bitcoin e Chainlink (LINK), respectivamente de US$ 932,5 milhões, US$ 192,4 milhões, US$ 31,8 milhões, US$ 25 milhões, US$ 16,5 milhões e US$ 6,8 milhões. Enquanto isso, outros fundos totalizaram líquidos US$ 4,1 milhões em entradas líquidas semanais e, na contramão, fundos de cestas multiativos registraram o maior volume de retiradas líquidas no período, US$ 9,8 milhões.

Por fundos cripto, os principais volumes de entradas líquidas semanais foram dos iShares (de BTC e de ETH), da BlackRock, ARK 21Shares, Fidelity, CoinShares e 21Shares, respectivamente de US$ 952 milhões, US$ 50 milhões, US$ 22 milhões, US$ 22 milhões e US$ 13 milhões. Outros fundos totalizaram US$ 187 milhões em entradas líquidas semanais, enquanto o maior volume de saídas líquidas no período foi da Grayscale, US$ 50 milhões.

Na semana anterior, investidores nacionais aportaram R$ 5,5 milhões em mais uma semana otimista dos fundos de criptomoedas.

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