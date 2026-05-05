Criptomoeda que disparou 70% em 2026 vira recomendação do BTG e Empiricus

A HYPE, criptomoeda da Hyperliquid, se destacou por sua performance positiva mesmo diante de um mercado incerto pelo qual os ativos digitais navegaram durante o início de 2026.

Enquanto o bitcoin acumulava queda de até 50% desde sua máxima histórica, a HYPE apresentou alta significativa. Desde o início do ano, a criptomoeda disparou 70% e foi disponibilizada recentemente pela Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

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Apenas no último mês, a HYPE subiu mais de 23%, segundo dados do CoinMarketCap.

Nesta terça-feira, 5, a equipe de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, em conjunto com a Empiricus, divulgou um relatório de Trade Idea em que espera uma continuidade da alta da HYPE em até 100% nos próximos três anos.

Alta de até 100% para HYPE

Matheus Parizotto, Vinicius Bitelo, Lucas Costa e Gabriela Sporch, do BTG, e Valter Rebelo, Heloísa Mendonça e Luis Kuniyoshi da Empiricus apontaram que se a Hyperliquid continuar crescendo na mesma velocidade do último ano, a receita anual prevista será de US$ 2,79 bilhões em 2029.

Pensando nisso, se HYPE negociar a um múltiplo padrão para empresas de tecnologia de rápido crescimento de 30x, cada token pode valer cerca de US$ 87, representando um crescimento de 100% desde o preço atual do criptoativo.

Justificativas por trás da recomendação

O grupo de analistas mencionou fundamentos como trading 24/7, expansão para ativos tradicionais e a captura de valor via recompras como os principais motivos por trás da recomendação.

Além disso, fatores técnicos também podem colaborar para a alta da HYPE:

“No gráfico diário, o preço trabalha próximo da média móvel de 50 dias em US$ 39,76, indicador que vem sendo utilizado como principal suporte ao longo dessa última pernada de alta. A manutenção acima desse nível é importante para preservar a estrutura positiva no curto prazo. Abaixo disso, a média móvel de 200 dias em US$ 33,77 aparece como suporte estrutural, e sua perda seria necessária para caracterizar uma reversão mais relevante da tendência de alta para baixa”, disse o documento.

“O price action atual sugere uma consolidação dentro da tendência principal, e o rompimento da resistência em US$ 44,00 pode acionar um novo pivô de alta, indicando continuidade do movimento comprador. Nesse cenário, o primeiro objetivo técnico está no topo histórico em US$ 58,00, com alvo posterior na região de US$ 86,21, correspondente à projeção de 38,2% de Fibonacci. Enquanto o preço permanecer acima das médias relevantes, o viés segue construtivo”, acrescentaram os analistas.

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