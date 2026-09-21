O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem em um empate técnico na simulação de um eventual segundo turno para a presidência da República em 2026, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21.

O petista marca 46% das intenções de voto, contra 45% do parlamentar.

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não votariam em nenhum somam 7%, enquanto 1% não sabe ou não respondeu.

O histórico da pesquisa mostra que o cenário de equilíbrio na disputa se manteve. Em comparação com o levantamento anterior, do dia 14 de setembro, ambos oscilaram negativamente um ponto, já que Lula tinha 47% e Flávio Bolsonaro pontuava com 46%.

Lula também empata com Caiado e Cury

O instituto também simulou cenários contra outros eventuais adversários. Em um embate de Lula contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o cenário é de empate numérico absoluto, com ambos os candidatos marcando 45% das intenções de voto e 9% de brancos e nulos.

Já contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o atual presidente apresenta vantagem além da margem de erro. Lula pontua com 47%, contra 41% de Zema. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 10% nesta simulação.

Nos demais confrontos medidos para o segundo turno, o petista vence Renan Santos por 47% a 39%. Quando testado contra o escritor Augusto Cury (Avante), o cenário volta ao limite do empate técnico, com Lula marcando 44% e Cury com 43%.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores entre 18 e 20 de setembro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00485/2026.