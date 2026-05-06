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Criptomoedas estendem ganhos com perspectiva de fim da guerra; KelpDAO abandona LayerZero

Linha fina: Altcoins registram desempenho positivo com melhora do cenário geopolítico e ETFs de ether têm terceiro pregão seguido de saldo comprador

(Reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09h47.

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As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em alta nesta quarta-feira, 6, estendendo os ganhos da véspera junto com a maior criptomoeda do mercado.

No radar, os investidores se animam com as notícias de que os Estados Unidos e o Irã estão em negociações para encerrar a guerra. O petróleo despenca 10,7%, a US$ 91,35, com a perspectiva de fim do conflito que começou em 28 de fevereiro.

Às 8h18 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 1,7% em 24 horas, a US$ 2.415, enquanto o bitcoin tem alta de 2%.

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Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido positivo de US$ 97,5 milhões. Este foi o terceiro pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

O principal responsável pela entrada de recursos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 69,5 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 2,9%, a US$ 646,93 o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 3,7%, a US$ 1,46; e a solana avança 5,8%, a US$ 89,63.

KelpDAO abandona a LayerZero

Do lado das notícias específicas das altcoins, o protocolo de finanças descentralizadas (DeFi), KelpDAO, vítima de um ataque hacker que desviou US$ 292 milhões recentemente, decidiu abandonar a LayerZero como fornecedora de infraestrutura entre blockchains.

A LayerZero sofreu duras críticas depois da invasão, com alguns agentes de mercado acusando falhas nos controles de cibersegurança do protocolo pela invasão. A LayerZero, por sua vez, responsabiliza a configuração da rede de verificação descentralizada (DVN, na sigla em inglês) da KelpDAO.

No lugar do antigo provedor de infraestrutura tecnológica, a KelpDAO contratará a Chainlink, que tem uma configuração de pelo menos 16 nós independentes para validar transações entre blockchains, ao contrário da estrutura de um só validador que existia na época do ataque.

Solana e Google Cloud lançam pagamentos com stablecoins

A blockchain Solana, ao lado da plataforma de serviços de computação em nuvem do Google, lançou uma solução para que agentes de inteligência artificial (IA) possam fazer pagamentos com stablecoins.

Segundo o site Decrypt, o serviço de gateway executa um proxy de API na plataforma Google Cloud, conectando agentes a serviços de backend por meio do protocolo x402, um padrão aberto de pagamentos com IA, incubado pela Coinbase e agora sob a tutela da Linux Foundation.

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