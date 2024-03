Bitcoin recua após recordes de preço, mas uma cripto se destaca ao disparar 8%

Nesta sexta-feira, 1, o bitcoin encerra a semana em recuo dos recordes de preço dos últimos dias. Movimentando cerca de US$ 123 bilhões nas últimas 24 horas, o mercado cripto tem seus principais ativos sendo negociados no vermelho. Apesar disso, uma criptomoeda se destaca ao disparar quase 8% no período: UNI.

A UNI, criptomoeda nativa da Uniswap, um dos principais protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), é cota a US$ 11,66 no momento, com alta de 7,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

UNI dispara

Há uma semana, a UNI já havia surpreendido o mercado ao disparar 67% em apenas um dia. No momento, ela ainda é a criptomoeda que mais sobe entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado. Este mês, o protocolo ainda terá uma votação de iniciativas importantes.

"Agendada para votação no dia 8 de março, a iniciativa de governança recebeu uma recepção positiva do mercado, refletida na valorização do criptoativo UNI. A aprovação dessa iniciativa, sujeita ao voto dos detentores de UNI, trará um caso de uso extra para o token, vinculando-o mais diretamente ao crescimento do protocolo”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, à EXAME.

Bitcoin recua

Por outro lado, o bitcoin é cotado a US$ 61.912, com queda de 1,94% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda chegou a beirar os US$ 64 mil com altas consecutivas ao longo da semana, mas agora recua. Apesar disso, o bitcoin ainda acumula alta de mais de 46% desde o início do ano e pode continuar subindo, de acordo com especialistas.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, acompanha o recuo do bitcoin e é cotado a US$ 3.411, com queda de 1,33% nas últimas 24 horas. Desde o início do ano, o ether já subiu 51%.

No cenário negativo, se destacam Avalanche e Polkadot, que caem 2,79% e 4,16%, respectivamente.

