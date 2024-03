ETF de bitcoin da BlackRock chega a US$ 10 bilhões em tempo nunca antes visto no mercado

O ETF de bitcoin da BlackRock atingiu na última quinta-feira, 29, mais um marco importante desde o seu lançamento, chegando à marca de US$ 10 bilhões em investimentos em um tempo nunca antes registrado no mercado, de sete semanas desde sua estreia. Com isso, o fundo se consolida como um dos ETFs de melhor performance nos EUA.

O recorde foi confirmado por Eric Balchunas, especialista de ETFs na Bloomberg. O analista ressaltou que apenas 152 dos 3,4 mil ETFs negociados nos Estados Unidos possuem um total de ativos acima de US$ 10 bilhões. Entre os da criptomoeda, apenas o da Grayscale também integra o grupo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Na visão de Balchunas, a tendência é que o ETF da BlackRock acumule mais US$ 10 bilhões em ativos de forma ainda mais rápida, conforme a apreciação no preço do bitcoin impulsiona o valor dos ativos do fundo. Já o primeiro recorde foi atingido majoritariamente por aportes, responsáveis por mais de 78% do crescimento.

Balchunas pontuou ainda que o ETF acumula a terceira maior sequência consecutiva da história em aportes considerando todo o mercado de fundos negociados em bolsa. A título de comparação, ele lembrou que o primeiro ETF de ouro precisou de dois anos para chegar à mesma marca de US$ 10 bilhões.

"Os ETFs de bitcoin absorveram 9% de todos os aportes líquidos em ETFs neste ano", comentou o analista. Nos últimos dias, o grupo de ETFs da criptomoeda tem registrado consecutivamente recordes em volume negociado e em investimentos, indicando que não houve perda de fôlego por parte dos investidores.

Na última quarta-feira, 28, os fundos tiveram um novo recorde de volume diário de negociação, totalizando US$ 7,69 bilhões. O recorde anterior era de US$ 4,66 bilhões, registrado no dia do lançamento do fundo, em 11 de janeiro, após a autorização pela SEC.

O bom desempenho dos ETFs é considerado um dos principais fatores por trás da recente disparada do bitcoin. A criptomoeda voltou a operar acima dos US$ 60 mil pela primeira vez desde 2021, e especialistas acreditam que a alta deverá continuar nos próximos meses.

Por serem ETFs de preço à vista, os aportes nos fundos resultam em aquisições equivalentes da criptomoeda. Ou seja, os ETFs têm contribuído para aumentar a demanda pelo ativo no mercado. Com uma oferta limitada, a dinâmica tem resultado em uma valorização no preço do bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok