Criptomoeda dispara 67% em um dia: ainda vale a pena investir em UNI?

A UNI, criptomoeda nativa do protocolo Uniswap, disparou mais de 60% nesta sexta-feira, 23, surpreendendo investidores e especialistas. Após anúncios de votações que podem trazer melhorias a um dos ecossistemas mais populares de finanças descentralizadas (DeFi), é possível se questionar se ainda vale a pena investir em UNI.

No momento, a UNI é cotada a US$ 12,26, com alta de 67% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apenas na última hora, a cripto subiu quase 37%, contrariando o movimento de lateralidade das principais criptomoedas como o bitcoin e ether.

Por que a UNI está disparando?

De acordó com João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, uma votação deve promover melhorias no token e no protocolo da Uniswap.

"Agendada para votação no dia 8 de março, a iniciativa de governança recebeu uma recepção positiva do mercado, refletida na valorização do criptoativo UNI. A aprovação dessa iniciativa, sujeita ao voto dos detentores de UNI, trará um caso de uso extra para o token, vinculando-o mais diretamente ao crescimento do protocolo”, explicou Galhardo à EXAME.

Atualmente, a Uniswap é um dos protocolos mais populares de DeFi, tecnologia que usa o blockchain para promover serviços financeiros de forma descentralizada com criptomoedas e pode até mesmo ser adotada por bancos no futuro, de acordo com um executivo do SoftBank.

Ainda vale a pena investir em UNI?

Apesar das notícias positivas e do movimento otimista da UNI no mercado, é preciso considerar algumas ressalvas antes de investir em UNI no momento.

“É importante considerar as possíveis implicações regulatórias dessa aprovação. Caso a distribuição de receitas seja interpretada como uma forma de ‘dividendo’, existe o risco de órgãos reguladores como a SEC classificarem UNI como um valor mobiliário, o que poderia representar desafios regulatórios para o protocolo”, explicou João Galhardo, da Mynt.

