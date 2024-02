Bitcoin ultrapassa US$ 60 mil e pode ter nova máxima; entenda o que está acontecendo

Nesta quarta-feira, 27, o bitcoin segue sua escalada de alta que já acumula ganhos de quase 43% desde o início do ano. A maior criptomoeda do mundo surfa no otimismo em relação aos novos ETFs de bitcoin à vista nos EUA, o interesse de grandes empresas e a expectativa pelo halving, evento que cortará sua emissão pela metade em abril.

Com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado, o bitcoin ainda pode atingir recordes de preço ainda maiores que os US$ 69 mil atingidos em novembro de 2021, de acordo com especialistas.

No momento, a principal criptomoeda do mercado é cotada a US$ 60.391, com alta de 6% nas últimas 24 horas. Apenas na última semana, o bitcoin acumula alta de aproximadamente 18%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O que impulsionou a alta do bitcoin?

Além das altas consecutivas de preço, os ETFs de bitcoin à vista também registraram um recorde de US$ 2 bilhões negociados pelo segundo dia seguido nesta quarta-feira, 27.

"Encerrado o último pregão nos EUA, temos agora acesso aos dados mais recentes dos ETFs de bitcoin à vista, que novamente surpreenderam. Pelo segundo dia consecutivo, o volume de negociações (excluindo o GBTC) da terça-feira, 27, ultrapassou a marca dos 2 bilhões de dólares, enquanto os fluxos de entrada registraram US$ 576 milhões, o dobro da média observada na semana anterior”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Os ETFs impulsionaram o interesse de grandes empresas pelo bitcoin. A BlackRock, maior gestora do mundo com US$ 10 trilhões sob gestão, já oferece seu próprio ETF de bitcoin e seu CEO disse acreditar que a criptomoeda é o “ouro digital”.

Além disso, os ETFs atuam como um dos principais catalisadores de preço para o bitcoin desde o início do ano. Dessa forma, se o interesse institucional se manter, as chances do bitcoin atingir uma nova máxima histórica aumentam ainda mais. Caso isso aconteça, a maior criptomoeda do setor deixará para trás oficialmente o “inverno cripto” e seu ciclo de quedas que afetaram o mercado desde 2022.

“Este aumento na demanda tem contribuído significativamente para a valorização do bitcoin, que registrou uma alta recente, ultrapassando os US$ 60 mil. As métricas desses ETFs devem continuar sendo monitoradas, pois se continuarmos vendo esse nível exacerbado de interesse institucional por exposição à criptomoeda, a chance do bitcoin atingir seu pico histórico de US$ 69 mil ainda neste trimestre torna-se consideravelmente alta”, acrescentou o especialista.

