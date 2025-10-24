Bitcoin tem cenário favorável para adoção e expansão no 4º trimestre

Nesta sexta-feira, 24, o bitcoin e as principais criptomoedas se encaminham para um encerramento de semana útil "no verde" após "altos e baixos". A maior criptomoeda do mundo é negociada na faixa dos US$ 111 mil depois de ter renovado máximas históricas e sofrido um "flash crash" no início do mês de outubro que, famoso por ser historicamente positivo para o setor, pode não cumprir as expectativas de investidores desta vez.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 111.175, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda apresenta a mesma queda de 1,6%.

Cenário favorável

"O recente aumento no sentimento do mercado cripto está sendo impulsionado por uma poderosa combinação de fatores regulatórios e macroeconômicos. O perdão concedido pelo presidente Trump ao fundador da Binance, CZ, e o encerramento dos processos da SEC contra a Coinbase e a Binance sinalizam uma clara guinada pró-cripto nos Estados Unidos, reduzindo a pressão regulatória e restaurando a confiança institucional", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Esse descongelamento regulatório coincide com os cortes de juros esperados pelo Fed, injeções de liquidez da China e do Japão e fluxos para ETFs que agora ultrapassam US$ 100 bilhões em ativos sob gestão — criando um dos cenários mais favoráveis para o setor nos últimos anos. Os indicadores on-chain reforçam esse otimismo: há um aumento na acumulação por grandes investidores e um salto de 56% nos volumes de negociação, apontando para uma real alocação de capital, e não apenas para especulação de curto prazo", acrescentou.

"O ponto-chave continua sendo o bitcoin se manter acima de US$ 108 mil, o que sustentaria o apetite por risco e criaria uma base sólida para a valorização das altcoins. Essa convergência de clareza regulatória, afrouxamento macroeconômico e liquidez estrutural sinaliza uma mudança duradoura que pode acelerar a expansão da indústria e sua adoção em massa no quarto trimestre e além", concluiu o especialista.

Mercados globais

"Os mercados asiáticos avançaram nesta sexta-feira, impulsionados por lucros fortes da Intel e expectativas positivas para a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping. O dólar se manteve estável, o ouro subiu 0,3% para US$ 4.138. Já o bitcoin tem uma expectativa de curto prazo levemente positiva", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O otimismo com a retomada das negociações comerciais EUA–China e a força dos mercados globais aumentam o apetite por risco, sustentando criptoativos. Contudo, a proximidade da reunião e o prazo para novas tarifas mantêm o mercado vulnerável a reversões rápidas. O bitcoin tende a oscilar entre US$ 108 mil–112 mil, com viés altista se o sentimento pró-risco persistir", acrescentou.

