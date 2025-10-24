Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

JPMorgan vai permitir uso de bitcoin e Ethereum como garantia em empréstimos

Banco deve liberar novas opções de garantia com criptomoedas em operações de crédito ainda neste ano

JPMorgan: banco vai liberar uso de bitcoin e ether em empréstimos (Reprodução/Reprodução)

JPMorgan: banco vai liberar uso de bitcoin e ether em empréstimos (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11h15.

Tudo sobreJPMorgan
Saiba mais

O JPMorgan planeja liberar o uso de bitcoin e ether como garantias em operações de empréstimo até o final deste ano. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 24, pela Bloomberg, citando fontes com conhecimento sobre a mudança estudada pelo banco.

De acordo com a Bloomberg, o programa de uso de criptomoedas em empréstimos deverá ter um alcance global e contará com outras empresas que vão atuar como custodiantes para garantir a existência e manutenção dos ativos digitais que serão oferecidos.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

A novidade é uma mudança importante na postura do JPMorgan sobre o tema. Em julho, o banco já havia confirmado que pretende reverter sua posição anterior e liberar os investimentos em criptomoedas para os seus clientes a partir de uma parceria com a corretora Coinbase.

Com a parceria, alguns clientes do banco já podem realizar pagamentos em criptomoedas por meio de cartões de crédito. A partir de 2026, o JPMorgan também incluirá em seus cartões um programa de recompensas para os clientes usando a stablecoin pareada ao dólar USDC.

Ainda no próximo ano, o banco permitirá a conexão das contas de clientes com contas na Coinbase, o que dará acesso à plataforma de investimentos em criptomoedas. Até o momento, os clientes não contam com uma opção nativa de investimento no setor pelo JPMorgan.

CEO do JPMorgan é contra criptomoedas

Apesar dos avanços, o banco é mais conhecido pelas duras críticas do seu CEO, Jamie Dimon, em relação ao bitcoin e às criptomoedas. No passado, ele chegou a afirmar que o bitcoin "não tem nenhum valor intrínseco", era "majoritariamente usado por traficantes sexuais, para lavagem de dinheiro e golpes cibernéticos".

Ele também disse que o ativo seria uma "pedra de estimação" e ressaltou que não era otimista em relação ao futuro da criptomoeda. E a nova postura do JPMorgan em relação às criptomoedas não parece ser resultado de uma mudança de opinião do executivo.

Em maio deste ano, Dimon comentou que os clientes do banco poderão comprar criptomoedas, mas manteve suas críticas. Ele reforçou que "não é um fã" do bitcoin e manteve o discurso de que a criptomoeda seria majoritariamente usada por criptomoedas. Enquanto isso, o banco segue avançando na relação com o setor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:JPMorganBitcoinEthereumCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Bitcoin tem cenário favorável para adoção e expansão no 4º trimestre

Bilionário prevê bitcoin a US$ 1 mi após estímulo econômico no Japão

a16z: 2025 foi 'ano de adoção institucional' das criptomoedas e stablecoins são destaque

'Pequena rotação' do ouro para o bitcoin levaria cripto a US$ 242 mil, diz estudo

Mais na Exame

Casual

Carlos Alcaraz se prepara para lançar seu primeiro logotipo com a Nike no ATP Finals

Inteligência Artificial

EA e Stability AI unem forças para transformar a criação de jogos com IA

Mercados

BTG Pactual lança ETF de ouro com rendimento atrelado ao CDI

Tecnologia

Snap negocia captação de US$ 1 bilhão para acelerar divisão de óculos de realidade aumentada