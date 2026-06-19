Brasil x Haiti: veja a escalação confirmada da seleção haitiana para o jogo hoje

De volta à Copa do Mundo após 52 anos, o Haiti chega para o duelo contra o Brasil em busca de uma vitória contra a Seleção Brasileira. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia, a equipe deixou boa impressão e criou problemas para os europeus até os minutos finais.

O técnico Sébastien Migné confirmou a equipe titular para a partida desta sexta-feira, 19, e manteve a base utilizada no primeiro compromisso do Mundial.

A principal esperança ofensiva continua sendo Frantzdy Pierrot, maior artilheiro da história da seleção haitiana.

Com 1,94m de altura, o centroavante é a principal arma da equipe nas bolas aéreas e soma 34 gols em 55 partidas pelo Haiti. Contra a Escócia, foi um dos jogadores mais acionados pela equipe.

Bellegarde lidera o meio-campo haitiano

Além de Pierrot, o Haiti deposita expectativas em Jean-Ricner Bellegarde, principal referência técnica do elenco. Nascido na França e filho de haitiano, o meio-campista do Wolverhampton foi um dos protagonistas da campanha que levou o país de volta ao Mundial.

Bellegarde está confirmado entre os titulares e terá a missão de organizar as ações ofensivas da equipe. Ao seu lado no meio-campo estarão Jean Jacques e Casimir.

Mesmo considerado azarão do Grupo C, o Haiti mostrou competitividade na estreia, finalizando 15 vezes e pressionando a Escócia em busca do empate. Agora, tenta conquistar o primeiro ponto de sua história em Copas do Mundo justamente diante do Brasil.

Veja a escalação confirmada do Haiti contra o Brasil

Sébastien Migné escalou o Haiti no esquema 5-3-2 para enfrentar a Seleção Brasileira.

Haiti: Placide; Arcus, Adé, Duverne, Delcroix e Expérience; Jean Jacques, Bellegarde e Casimir; Providence e Pierrot.