As plataformas cripto onde apostadores ganharam milhões com resultados da Copa do Mundo

Usuários de mercados de previsão estão ganhando e perdendo milhões na Copa do Mundo de 2026, com um apostador da Polymarket acumulando US$ 9,24 milhões em um único dia após acertar o resultado de quatro partidas.

A Copa transformou plataformas como Polymarket e Kalshi em arenas de apostas de alto valor. Usuários estão apostando cifras de sete dígitos em partidas isoladas, produzindo tanto pagamentos expressivos quanto perdas significativas.

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Mercados de previsão ganham força durante a Copa do Mundo

A Polymarket é uma plataforma de previsão baseada em blockchain, onde usuários compram cotas “sim” ou “não” para desfechos do mundo real. A Kalshi adota modelo semelhante.

Ambas as plataformas registraram alta movimentação desde o início do torneio. Somente o mercado de vencedor absoluto na Polymarket acumulou mais de US$ 2,5 bilhões em volume negociado.

A dimensão dos valores tornou algumas operações um verdadeiro espetáculo. Rastreadores on-chain acompanham as maiores carteiras quase em tempo real.

Grandes ganhos e apostas arriscadas

Um investidor se destacou ao acertar as quatro apostas feitas. Segundo a Lookonchain, o usuário apostou US$ 7,03 milhões que o Irã não venceria a Nova Zelândia. O placar terminou 2 a 2, e somente essa aposta rendeu US$ 7,34 milhões.

“… Ele faturou US$ 9,24 milhões em um único dia, acertando todas as 4 apostas que fez, com taxa de acerto de 100%”, dizia a publicação.

Outro usuário, sob o pseudônimo "fishalive", transformou cerca de US$ 427 mil em US$ 4,7 milhões após o empate de 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde com probabilidade de 9%. Outra conta, sob o pseudônimo "gardenshed", obteve US$ 764 mil em quatro dias, vencendo 7 das 8 apostas realizadas, com taxa de acerto de 87,5%.

As perdas também chamaram atenção. Um investidor aplicou cerca de US$ 1,2 milhão apostando que a Argentina não venceria a Argélia, almejando retorno de US$ 3,43 milhões.

A Argentina venceu por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi, e o investidor saiu no prejuízo. Na Kalshi, outro usuário perdeu US$ 391.536 com o mesmo resultado.

Outro apostador na Kalshi colocou US$ 373.407 que a Argélia não venceria, e essa operação retornou US$ 416.184.

França ultrapassa Espanha e vira favorita ao título

Neste período, as probabilidades mudaram de forma expressiva desde o início da Copa. A França lidera agora o mercado de vencedor na Polymarket com 18%. A Espanha aparece com 13%, enquanto a Argentina soma 11%.

No Kalshi, o cenário é semelhante: a França está com 18,7%, Espanha com 13,3% e Portugal com 10,9%. Assim, a França ultrapassou a Espanha como favorita.

As próximas partidas da fase de grupos testarão se as apostas dos investidores seguirão rendendo ou se as perdas aumentarão.

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