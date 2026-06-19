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As plataformas cripto onde apostadores ganharam milhões com resultados da Copa do Mundo

Um único investidor ganhou US$ 9,24 milhões em um dia com quatro apostas, enquanto vitória da Argentina provocou grandes perdas para apostadores

Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 19 de junho de 2026 às 12h00.

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Usuários de mercados de previsão estão ganhando e perdendo milhões na Copa do Mundo de 2026, com um apostador da Polymarket acumulando US$ 9,24 milhões em um único dia após acertar o resultado de quatro partidas.

A Copa transformou plataformas como Polymarket e Kalshi em arenas de apostas de alto valor. Usuários estão apostando cifras de sete dígitos em partidas isoladas, produzindo tanto pagamentos expressivos quanto perdas significativas.

Mercados de previsão ganham força durante a Copa do Mundo

A Polymarket é uma plataforma de previsão baseada em blockchain, onde usuários compram cotas “sim” ou “não” para desfechos do mundo real. A Kalshi adota modelo semelhante.

Ambas as plataformas registraram alta movimentação desde o início do torneio. Somente o mercado de vencedor absoluto na Polymarket acumulou mais de US$ 2,5 bilhões em volume negociado.

A dimensão dos valores tornou algumas operações um verdadeiro espetáculo. Rastreadores on-chain acompanham as maiores carteiras quase em tempo real.

Grandes ganhos e apostas arriscadas

Um investidor se destacou ao acertar as quatro apostas feitas. Segundo a Lookonchain, o usuário apostou US$ 7,03 milhões que o Irã não venceria a Nova Zelândia. O placar terminou 2 a 2, e somente essa aposta rendeu US$ 7,34 milhões.

“… Ele faturou US$ 9,24 milhões em um único dia, acertando todas as 4 apostas que fez, com taxa de acerto de 100%”, dizia a publicação.

Outro usuário, sob o pseudônimo "fishalive", transformou cerca de US$ 427 mil em US$ 4,7 milhões após o empate de 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde com probabilidade de 9%. Outra conta, sob o pseudônimo "gardenshed", obteve US$ 764 mil em quatro dias, vencendo 7 das 8 apostas realizadas, com taxa de acerto de 87,5%.

As perdas também chamaram atenção. Um investidor aplicou cerca de US$ 1,2 milhão apostando que a Argentina não venceria a Argélia, almejando retorno de US$ 3,43 milhões.

A Argentina venceu por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi, e o investidor saiu no prejuízo. Na Kalshi, outro usuário perdeu US$ 391.536 com o mesmo resultado.

Outro apostador na Kalshi colocou US$ 373.407 que a Argélia não venceria, e essa operação retornou US$ 416.184.

França ultrapassa Espanha e vira favorita ao título

Neste período, as probabilidades mudaram de forma expressiva desde o início da Copa. A França lidera agora o mercado de vencedor na Polymarket com 18%. A Espanha aparece com 13%, enquanto a Argentina soma 11%.

No Kalshi, o cenário é semelhante: a França está com 18,7%, Espanha com 13,3% e Portugal com 10,9%. Assim, a França ultrapassou a Espanha como favorita.

As próximas partidas da fase de grupos testarão se as apostas dos investidores seguirão rendendo ou se as perdas aumentarão.

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