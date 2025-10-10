Flash Crash: Bitcoin e criptos enfrentam montanha-russa após Trump anunciar tarifas contra China

O mercado de criptomoedas entrou em queda livre na noite desta sexta-feira, 10. A onda de perdas atingiu as maiores criptos do setor, incluindo o bitcoin e o ether, com quedas superiores a 10%. O movimento ocorreu após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciar novas tarifas de 100% contra a China, gerando pânico no mercado.

Dados da plataforma CoinMarketCap indicam que o bitcoin chegou a despencar mais de 11% no acumulado das últimas 24 horas, atingindo um preço de US$ 103 mil. Já o ether teve uma queda de mais de 20% no mesmo período, a US$ 3,5 mil. Entre os 10 maiores ativos do setor, o XRP derrete 33%, enquanto a Solana cai 19% e a dogecoin, 44%.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Entretanto, as maiores criptomoedas do mercado acabaram recuperando uma boa parte das perdas rapidamente. O bitcoin, por exemplo, se recuperou e opera agora na casa dos US$ 112 mil. O fenômeno é conhecido no mercado como "Flash Crash", em que ativos despencam rapidamente.

As quedas são ainda maiores em ativos com capitalizações de mercado menores. Criptomoedas meme e ligadas ao setor de inteligência artificial foram as mais afetadas, com quedas superiores aos 60%. Dados da CoinGlass indicam que, nas últimas 24 horas, o mercado registrou US$ 7 bilhões em liquidações de contratos futuros de preço.

O movimento começou já na manhã, quando o presidente Trump levantou a possibilidade de aplicar tarifas contra a China em resposta a possíveis limites do país para a exportação de terras raras. Entretanto, o movimento piorou e atingiu uma escala não observada há anos após Trump confirmar a imposição de tarifas.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

O presidente afirmou que a nova tarifa de 100% vai se somar às outras tarifas já aplicadas a produtos importados do país pelos Estados Unidos. A medida deve entrar em vigor em 1º de novembro, mas ainda precisa ser oficializada. O anúncio sinaliza uma retomada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta.

A possibilidade gerou uma onda de pessimismo e cautela entre os investidores, o que prejudica principalmente ativos de risco. É o caso das criptomoedas, em especial aquelas com menor capitalização de mercado. Entretanto, os possíveis efeitos de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos também gerou prejuízos para ativos maiores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok