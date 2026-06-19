O avanço da tokenização pode favorecer esta cripto, dizem analistas do BTG

Liderado pelo bitcoin, o mercado de criptoativos enfrenta movimentos de queda desde 2025. Enquanto a maior cripto do mundo acumula 50% de queda desde sua máxima histórica, investidores se questionam se o momento do setor pode sinalizar uma oportunidade de lucro.

Nesse sentido, analistas do BTG divulgaram na última quinta-feira, 19, um novo relatório de “Trade Idea” com uma sugestão de cripto que pode subir até 86%.

A XLM, da rede blockchain Stellar, é negociada por US$ 0,22 no momento. No entanto, o ativo chegou a despencar para até US$ 0,14 desde 2025 até o início de 2026.

O relatório assinado pelos analistas do BTG Pactual Matheus Parizotto, Vinicius Bitelo, Gabriela Sporch e Lucas Costa projeta uma alta de até 86% para a XLM, que poderia atingir a cotação de US$ 0,41.

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A visão técnica dos especialistas do BTG

Do ponto de vista técnico, os analistas do BTG Pactual observam uma reversão em andamento para a XLM, com sinais de recuperação após longos períodos de baixa em 2025 e no primeiro semestre de 2026. Durante o período, o criptoativo saiu de US$ 0,45 para US$ 0,14.

“XLM-USD começa a apresentar sinais de recuperação após longo período de tendência de baixa observado ao longo de 2025 e início de 2026. O ativo encontrou suporte na região de US$ 0,145 e, desde então, passou a formar topos e fundos mais altos no curto prazo, indicando melhora gradual da estrutura técnica e retorno do interesse comprador”, disse o documento.

Os analistas também apontam gatilho comprador. “O ativo rompeu as médias móveis de 21, 50 e 200 dias, enquanto o IFR opera acima de 60 pontos, reforçando a melhora da estrutura técnica e o retorno da pressão compradora”.

“A sustentação acima da média de 200 dias e o rompimento de US$ 0,235 podem abrir espaço para avanço até US$ 0,300 e, posteriormente, para o topo de setembro de 2025 em US$ 0,41”, acrescentaram.

O que é Stellar (XLM)?

Stellar é uma rede blockchain desenvolvida para tornar mais eficiente a movimentação de recursos e ativos digitais. O seu criptoativo nativo é a XLM.

Segundo os especialistas do BTG Pactual, o diferencial da rede está em sua orientação para casos de uso financeiros.

A Stellar foi construída com foco em pagamentos, remessas e ativos emitidos on-chain e interoperabilidade com sistemas do mercado tradicional.

“Esse posicionamento ganha relevância em um momento em que a tokenização começa a sair da fase experimental e entrar na agenda das grandes infraestruturas financeiras”, diz o relatório.

Os fundamentos por trás da recomendação

Para além da análise técnica, os especialistas do BTG apontaram fundamentos importantes na estrutura da Stellar que podem justificar a recomendação no longo prazo.

Eles afirmam que a infraestrutura para tokenização da Stellar pode se destacar na integração de blockchain no sistema financeiro tradicional.

Além disso, o relatório aponta tração crescente no ecossistema Stellar. “A rede já soma US$ 2,83 bilhões em ativos tokenizados, um crescimento de 22,5% nos últimos 30 dias, com 17,7 mil investidores e US$ 672 milhões em volume no mesmo período”.

A rede também prevê a conexão de um serviço de tokenização da Corporação de Trusts e Compensação de Depósitos (DTCC) em 2027. Isso ajudaria a validar a rede como potencial infraestrutura para ações, fundos e títulos públicos em blockchain. A DTCC é a principal infraestrutura de mercado para a indústria global de serviços financeiros, oferecendo serviços de compensação, liquidação e relatórios comerciais.

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