Bitcoin recua para US$ 62 mil e analista aponta novo fator de risco

Nesta sexta-feira, 19, o bitcoin chegou a cair para US$ 62.2 mil, acumulando queda de mais de 50% desde a sua máxima histórica de US$ 126 mil atingida em outubro de 2025. A maior criptomoeda do mundo já havia despencado para US$ 64 mil nos últimos dias com um tom mais duro do Fed, mas agora pode ter um novo fator de risco, segundo um analista do BTG Pactual.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.017, com queda de 1,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de mais de 18%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 14 pontos, novamente se aproximando das pontuações baixíssimas do início do ano.

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Strategy traz novo fator de risco

Vinicius Bitelo, analista de research do BTG Pactual, revelou que o bitcoin pode ter um novo fator de risco: a situação do caixa da Strategy, empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin. No momento, a Strategy acumula mais de 846 mil bitcoins, e já movimentou o mercado ao vender 32 unidades pela primeira vez no início do mês.

"Há cerca de um mês, a empresa recomprou dívida com desconto, utilizando aproximadamente US$ 1,3 bilhão, o que reduziu de forma relevante sua posição de caixa. Depois, a companhia realizou uma venda pontual de bitcoins, em um movimento que também serviu para sinalizar ao mercado a possibilidade de monetização da posição, enquanto o caixa foi reforçado posteriormente por meio de captação com diluição dos acionistas", disse Bitelo.

"O ponto de atenção é que, ao somar os custos operacionais da companhia com o pagamento dos dividendos das ações preferenciais STRC, o consumo estimado equivale a cerca de oito meses de caixa", acrescentou.

O analista apontou que diante disso, o conselho da Strategy pode ter de tomar uma decisão importante nos próximos meses: vender parte dos bitcoins em carteira para honrar os dividendos ou emitir novas ações da MSTR. "Esse risco já parece estar sendo refletido no mercado, com a STRC negociando bem abaixo do valor de face de US$ 100, chegando a cair abaixo de US$ 85 e encerrando o pregão a US$ 87".

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