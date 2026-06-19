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Bitcoin recua para US$ 62 mil e analista aponta novo fator de risco

Maior criptomoeda do mundo tem novo fator de risco após acumular queda de 50% desde a máxima histórica

(Reprodução/Reprodução)

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Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 19 de junho de 2026 às 11h26.

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Nesta sexta-feira, 19, o bitcoin chegou a cair para US$ 62.2 mil, acumulando queda de mais de 50% desde a sua máxima histórica de US$ 126 mil atingida em outubro de 2025. A maior criptomoeda do mundo já havia despencado para US$ 64 mil nos últimos dias com um tom mais duro do Fed, mas agora pode ter um novo fator de risco, segundo um analista do BTG Pactual.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.017, com queda de 1,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de mais de 18%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 14 pontos, novamente se aproximando das pontuações baixíssimas do início do ano.

Strategy traz novo fator de risco

Vinicius Bitelo, analista de research do BTG Pactual, revelou que o bitcoin pode ter um novo fator de risco: a situação do caixa da Strategy, empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin. No momento, a Strategy acumula mais de 846 mil bitcoins, e já movimentou o mercado ao vender 32 unidades pela primeira vez no início do mês.

"Há cerca de um mês, a empresa recomprou dívida com desconto, utilizando aproximadamente US$ 1,3 bilhão, o que reduziu de forma relevante sua posição de caixa. Depois, a companhia realizou uma venda pontual de bitcoins, em um movimento que também serviu para sinalizar ao mercado a possibilidade de monetização da posição, enquanto o caixa foi reforçado posteriormente por meio de captação com diluição dos acionistas", disse Bitelo.

"O ponto de atenção é que, ao somar os custos operacionais da companhia com o pagamento dos dividendos das ações preferenciais STRC, o consumo estimado equivale a cerca de oito meses de caixa", acrescentou.

O analista apontou que diante disso, o conselho da Strategy pode ter de tomar uma decisão importante nos próximos meses: vender parte dos bitcoins em carteira para honrar os dividendos ou emitir novas ações da MSTR. "Esse risco já parece estar sendo refletido no mercado, com a STRC negociando bem abaixo do valor de face de US$ 100, chegando a cair abaixo de US$ 85 e encerrando o pregão a US$ 87".

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