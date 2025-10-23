a16z: 2025 foi 'ano de adoção institucional' das criptomoedas e stablecoins são destaque

A a16z (Andreessen Horowitz) divulgou nesta quinta-feira, 23, o seu relatório anual de balanço do mercado de criptomoedas. Desta vez, a empresa de capital de risco classifica 2025 como o "ano da adoção institucional" do setor, com destaque para os ganhos em termos de regulação e para a adoção intensa das stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos.

No relatório, a empresa destacou que o mercado de criptomoedas tradicionalmente se desenvolve em ciclos que criam "loops" de retroalimentação entre desenvolvedores, usuários e preços dos ativos. No passado, por exemplo, NFTs, DeFi (finanças descentralizadas) e ICOs (ofertas de moedas) geraram ciclos importantes de alta.

Entre 2024 e 2025, a 16z identificou um ciclo de crescimento impulsionado principalmente por ETFs e criptomoedas meme. E agora a gestora acredita que o mercado já entrou em um novo ciclo de expansão, agora liderado pela regulação e por stablecoins.

Ao mesmo tempo, algumas características do setor se mantêm: o bitcoin segue responsável por mais de 50% do valor total do mercado, a Ethereum ainda é o blockchain líder em termos de usuários e projetos e mercados emergentes continuam sendo o ponto de destaque na expansão do setor.

Mas o processo de institucionalização recente das criptomoedas resultou na avaliação da a16z que "empresas de tecnologia dos Estados Unidos e commodities globais como o bitcoin estão servindo como as âncoras da economia moderna", indicando a importância crescente do ativo.

O relatório destaca que instituições e empresas tradicionais como a BlackRock, o JPMorgan, a Visa, a Mastercard e o MorganStanley estão cada vez mais envolvidos com o mercado cripto, em especial com a tokenização de ativos. E o movimento ganhou força neste ano.

Ao mesmo tempo, ETFs seguem atraindo volumes bilionários de capital, e empresas com ações negociadas em bolsas de valores contam com bilhões em criptomoedas após uma onda de aquisições nos últimos meses. Outro destaque nessa jornada de institucionalização são as stablecoins.

Segundo a a16z, as stablecoins já "rivalizam as maiores redes de pagamento do mundo em volume transacionado", chegando à casa dos US$ 9 trilhões em 2025 após um ajuste para a inflação. "As stablecoins são uma das formas mais baratas de enviar dólar, em menos de 1 segundo e por menos de 1 centavo", pontua.

Um ponto de destaque no crescimento do segmento, ressalta a gestora, é a capacidade recente dessas criptomoedas de "quebrar a correlação com os volumes negociados de forma mais ampla no mercado cripto, um sinal da sua adoção orgânica". Para a a16z, as stablecoins vão "fortalecer a dominância do dólar" nos próximos anos.

Tendências para 2026

Já em relação ao futuro das criptomoedas, a gestora espera avanços regulatórios em diversos países, um crescimento ainda maior da adoção das stablecoins, uma integração crescente entre as finanças tradicionais e cripto, melhorias na infraestrutura blockchain e uma união entre IA e cripto.

Por fim, a expectativa é que "uma nova onda de ativos do mundo real vai entrar nos blockchains conforme cripto e finanças tradicionais continuam a se fundir".

