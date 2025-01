Criptomoedas hoje: bitcoin se mantém em US$ 104 mil e encerra mês com alta de 12%

Nesta sexta-feira, 31, o bitcoin caminha para um encerramento mensal positivo, com alta de 12%, após um janeiro repleto de "altos e baixos". Durante o mês, o bitcoin apresentou lateralidade após os feriados de fim de ano, atingiu uma nova máxima histórica pouco antes da posse de Donald Trump como presidente dos EUA e despencou com o lançamento da IA chinesa DeepSeek. No entanto, a expectativa de especialistas ainda é por novas máximas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.633, com queda de aproximadamente 0,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda também apresenta queda de 0,4%. Já ao longo do mês de janeiro, o bitcoin acumula alta de 12%.

Otimismo segue no mercado

Segundo especialistas, o bitcoin teve uma "resposta rápida" ao movimento de queda mais recente, causado pelo lançamento da inteligência artificial DeepSeek, que também derrubou as ações de tecnologia. O bitcoin sinalizou recuperação e se mantém acima de US$ 104 mil, chegando a ultrapassar os US$ 106 mil na última quinta-feira, 30.

A menção de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, às criptomoedas em seu discurso após a última reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), também fez com que a classe de ativos voltasse a subir ainda que a autarquia não tenha anunciado nenhum corte na taxa de juros dos Estados Unidos.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância extrema" em 76 pontos nesta sexta-feira, 31.

