Criptomoedas hoje: bitcoin é negociado “de lado” com mercado à espera por reunião do Fed

Nesta quarta-feira, o preço do bitcoin apresenta lateralização enquanto outras criptomoedas são negociadas “no vermelho”. O dia, conhecido como “superquarta”, será marcado pelas reuniões do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) nos Estados Unidos e o COPOM no Brasil, momento em que os bancos centrais dos respectivos países divulgam suas decisões de política monetária.

Enquanto as decisões do Federal Reserve nos Estados Unidos costumam impactar o mercado de criptomoedas, investidores atuam em compasso de espera, gerando pouca variação de preço para o bitcoin.

No momento, a maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 101.831, com queda de apenas 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Outras criptomoedas, como ether, XRP e SOL, são negociadas com quedas mais significativas, de 2,4%, 3,4% e 3,9%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

Sem corte na taxa de juros

As expectativas para a reunião do FOMC de hoje não são as melhores para o mercado de criptomoedas. Enquanto cortes na taxa de juros podem alimentar o apetite ao risco de investidores, a projeção de especialistas é que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros dos Estados Unidos inalterada.

De acordo com a ferramenta FedWatch Tool da CME, a probabilidade de um corte na taxa de juros norte-americana é de apenas 0,5%.

