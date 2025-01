Pai de Elon Musk quer atrair R$ 1 bilhão com criptomoeda meme, que dispara 500%

Errol Musk, pai do bilionário Elon Musk, anunciou na última quinta-feira, 30, o seu apoio a um projeto de criptomoeda meme. O empresário afirmou que pretende ajudar o projeto a atrair até US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão, na cotação atual) em investimentos, mas o token possui poucas informações públicas para investidores.

Em entrevista à Fortune, Errol disse que foi atraído pelo projeto, que tem o nome de Musk It. O token foi lançado em 9 de dezembro por uma empresa da Arábia Saudita, inicialmente sem ligação com o empresário e fazendo referência ao filho de Errol, Elon Musk.

Entretanto, Errol disse que se interessou pelo projeto e decidiu apoiá-lo oficialmente. O empresário sul-africano não possui uma relação próxima com o filho ou outros membros da família Musk, mas ressurgiu nas redes sociais nos últimos meses, se aproveitando da crescente popularidade do filho.

"Eu sou o chefe da família. A nossa família realmente começou comigo", comentou. Ele afirmou que vai receber uma parte dos lucros da criptomoeda meme e que pretende destiná-los para o Musk Institute, lançado por ele para financiar projetos científicos, em especial envolvendo carros voadores.

Apesar do apoio público de Errol, a criptomoeda meme possui poucas informações abertas para investidores. Não há informações sobre a distribuição dos tokens e quantas unidades efetivamente estão disponíveis no mercado. Ela foi criada na Pump.fun, uma plataforma no blockchain Solana.

O consultor de tecnologia Nathan Browne, que é parceiro de Errol Musk no novo instituto, disse à Fortune que ele e o empresário condicionaram o apoio ao projeto à garantia de que ele não seria um golpe para investidores. Entretanto, os dois compartilharam poucos dados sobre o token.

Errol destacou que falou sobre o projeto recentemente com Elon Musk, no início de janeiro, mas que o filho "não tem nada a ver" com o token. O site do projeto, porém, foca em Elon e em suas empreitadas, como a criação da SpaceX e da Tesla e seu objetivo de levar humanos para Marte.

Apesar das incertezas em torno do projeto, a criptomoeda meme teve uma forte valorização com o apoio de Errol. Nas últimas 24 horas, o ativo acumula uma alta de 540%, somando uma capitalização de mercado pequena, de US$ 65 milhões, ocupando a 700ª posição entre as maiores criptos do setor.