Eike Batista muda de ideia e defende bitcoin: “Está na hora de abraçar esse mundo”

O empresário Eike Batista, que já esteve entre os homens mais ricos do Brasil e foi condenado na Operação Lava Jato, revelou recentemente que mudou de ideia sobre o bitcoin e as criptomoedas. Antes cético, ele afirma ter estudado sobre o assunto e entendido que a tecnologia por trás das criptomoedas pode “fazer a diferença no mundo”.

Batista já enxerga um mundo “totalmente tokenizado” e acredita que o blockchain, tecnologia por trás das criptomoedas, poderá “desarbitrar as bolsas de valores”.

“Confesso que no início eu não tinha muita confiança no bitcoin e nas criptomoedas. Para mim, que sou um empresário do mundo real. Mas recentemente me dediquei a estudar um pouco mais e estou entendendo que a tecnologia que está por trás das criptomoedas vai fazer a diferença no mundo, que vai ser totalmente tokenizado, desarbitrando as bolsas de valores, fazendo uma espécie de crowdfunding via tokenização em que você tem absoluta confiança e segurança dessa tecnologia. Seu token é 100% seu”, disse ele em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

"Reserva de valor garantida e absoluta"

Além da tecnologia blockchain, outra coisa chamou a atenção de Eike Batista sobre o bitcoin: seu número de unidades limitado a 21 milhões, das quais mais de 19 milhões já foram mineradas.

“Nós vivemos em um mundo de excessos, o Japão tem uma dívida maior que o PIB. Isso faz com que o bitcoin, moeda que foi criada com um número estipulado lá atrás, na verdade seja uma reserva de valor garantida e absoluta. Muita gente no mundo quer colocar seu dinheiro em um ativo que tem disponibilidade limitada”, disse ele.

“Para mim, Eike Batista, o principal motivo é ter um estoque limitado de bitcoin. Então está na hora de abraçar esse mundo. Como empresário, sempre dei máximo valor a tecnologia e inovação”, concluiu.

