Bitcoin despenca e segue ações de tecnologia com preocupação por IA da China

O bitcoin despencou nesta segunda-feira, 27, chegando a cair para a faixa dos US$ 97 mil. Com a queda na euforia pela posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o lançamento de uma inteligência artificial (IA) chinesa balançou o mercado cripto para o lado negativo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 100.547, com queda de 4,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo chegou a custar US$ 97.795 ao longo da madrugada, na maior queda dos últimos sete dias.

“Os suportes de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 92.400 e US$ 87.500. As resistências de curto e médio prazo estão nas áreas de liquidez dos US$ 102.500 e US$ 104.900”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

Por que a IA da China fez o bitcoin despencar?

"A recente queda no preço do bitcoin pode ser associada à retração mais ampla no mercado de ações, especialmente no setor de tecnologia, como o Nasdaq”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“A preocupação foi desencadeada pelo lançamento de uma IA chinesa que ameaça reduzir a demanda projetada para hardware de alto desempenho, como GPUs e servidores. Durante o ciclo de alta, empresas líderes impulsionaram a narrativa de que avanços em inteligência artificial exigiriam investimentos massivos em infraestrutura tecnológica”, acrescentou.

“Porém, o lançamento de uma solução mais eficiente e acessível gerou incerteza sobre essa tese, pressionando o mercado de tecnologia e, indiretamente, os ativos digitais, que historicamente têm correlação com movimentos em ações de tecnologia", concluiu Galhardo à EXAME.

