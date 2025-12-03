Future of Money

Bitcoin reverte correção e ambiente é favorável para criptos

Maior criptomoeda do mundo tem recuperação após ter despencado para US$ 80 mil; especialistas sinalizam otimismo

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11h15.

Nesta quarta-feira, 3, o bitcoin segue em recuperação, voltando para patamares acima de US$ 90 mil. A maior criptomoeda do mundo havia despencado para US$ 80 mil no início da última semana, trazendo medo e incerteza para investidores. No entanto, especialistas sinalizam otimismo para o curto prazo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 92.224, com alta de 4,7% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula queda de mais de 7%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, saiu de "medo extremo" para "medo" em 28 pontos.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados globais se estabilizaram após uma semana tensa, com recuperação em Wall Street e uma pausa na queda global de títulos e criptomoedas. Na Ásia, os índices acionários subiram, com o Nikkei 225 subindo 0,8% e o índice amplo da região avançando 0,3%. No segmento de cripto, o bitcoin recuperou o patamar de US$ 90 mil, contribuindo para retomar um pouco do apetite por risco global", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Previsão para o bitcoin

"O cenário de curto prazo para o bitcoin tende a ser neutro a ligeiramente positivo. A reversão da correção recente e a reabertura de apetite por risco promovem um ambiente mais favorável para criptoativos, especialmente se houver continuidade na suavização do estresse nos mercados de títulos e se não surgirem choques macro negativos", acrescentou.

"No entanto, sem um catalisador adicional forte (ex: grande fluxo de entrada nos ETFs, novos dados macro extraordinários, decisão oficial de política monetária), o movimento de alta provavelmente será modesto, com chances altas de consolidação ou leve oscilação lateral com viés de alta", concluiu André Franco.

BitcoinCriptomoedasCriptoativos

