Invista e ganhe pontos: Mynt, do BTG, permite acumular pontos Livelo

A partir desta quarta-feira, 3, investidores que comprarem criptoativos na Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, poderão acumular pontos Livelo. A campanha, anunciada no evento Mynt Up da última quarta-feira, 26, ocorrerá entre o dia 3 e 20 de dezembro.

Nesse período, clientes poderão acumular um ponto Livelo para cada R$ 2,50 investidos em qualquer uma das 49 criptomoedas disponibilizadas pela plataforma, com limite de 100 mil pontos por usuário. Os créditos serão registrados em até 15 dias após o encerramento da campanha.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

O objetivo é que investidores possam acumular pontos Livelo sem a necessidade de realizar compras, como é o caso de outras iniciativas. O investimento na Mynt pode ser feito a partir de R$ 10 e está disponível 24 horas por dia, incluindo feriados e fins de semana, no aplicativo da plataforma.

Para participar da promoção, não é necessário ser um novo cliente da plataforma. Basta incluir o código LIVELO25 ao realizar compras de criptoativos. A partir da primeira compra com o código, as seguintes já contarão para o acúmulo de pontos. Operações de venda, apesar de disponíveis caso seja de interesse do investidor liquidar suas posilões, não são elegíveis para acumular pontos.

Além disso, a Mynt oferece em parceria com o Future of Money, da EXAME, a campanha de cashback em bitcoin para novos clientes. Para participar, é necessário inserir o código FOM50 no momento de criação da conta e investir R$ 150 em qualquer criptomoeda.

A campanha também tem duração até o dia 20 de dezembro de 2025 e é cumulativa com o código de acumulação de pontos Livelo. O cashback de R$ 50 em bitcoin será creditado em até o quinto dia útil subsequente ao mês de aplicação do cupom.

