Em US$ 87 mil, bitcoin tem 'janela tática de acumulação'

Nesta terça-feira, 2, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 87 mil enquanto segue sinalizando recuperação após a queda para US$ 80 mil na última semana. Especialistas apontam que a maior criptomoeda do mundo pode já ter feito um fundo de preço e ter uma recuperação mais efetiva no curto prazo. Nesse sentido, há uma "janela tática de acumulação" para investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 87.178, com alta de 1,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a criptomoeda ainda acumula queda de 21% nos últimos trinta dias.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo" em 23 pontos. Nas últimas semanas, a métrica que vai de 0 a 100 chegou a atingir um de seus níveis mais baixos em 15 pontos.

A queda do bitcoin pode ter chegado ao fim. Já há alguns dias sinalizando recuperação, a maior criptomoeda do mundo pode ter um "esgotamento da pressão vendedora" no curto prazo, segundo Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. O time de research da Mynt divulgou recentemente um relatório de "Trade Idea" apontando para oportunidades que investidores podem ter com o bitcoin no momento.

"Após os fortes sinais de capitulação da semana anterior, indicando a possível formação de fundos no curto prazo, vimos a interrupção de quatro semanas consecutivas de saídas nos ETFs dos EUA, além da estabilização das vendas por investidores de longo prazo", disse.

"Esse quadro sugere esgotamento da pressão vendedora no curto prazo, mas ainda sem uma virada clara para fluxos compradores. As cotações podem seguir laterais por alguns dias ou semanas, abrindo uma janela tática para acumulação gradual com foco no próximo movimento de alta", acrescentou.

"Em termos de posicionamento, faz sentido privilegiar ativos de alta liquidez e qualidade, mantendo cautela em criptoativos de maior beta e menor capitalização, que podem permanecer bastante voláteis por enquanto", concluiu o analista da Mynt.

