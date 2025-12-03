Michael Saylor minimiza queda do bitcoin: 'Corra em direção ao fogo'

Michael Saylor, presidente do conselho da Strategy, minimizou a queda recente do bitcoin durante um pronunciamento nesta quarta-feira, 3. Idealizador da estratégia de compras da criptomoeda implementada pela empresa em 2020, o executivo destacou que o bitcoin está passando por uma transformação importante.

Saylor participou do primeiro dia da Binance Blockchain Week, organizado em Dubai pela corretora de criptomoedas. Em sua fala, ele destacou que a criptomoeda passou por um dos "acontecimentos mais interessantes do último ano", se referindo à "adoção global das finanças digitais".

"Está acontecendo uma revolução no mercado de capitais está acontecendo, e ela está impactando a nível de câmbio, crédito, derivativos. A base de muito disso começa com o bitcoin e com a adoção do bitcoin pela comunidade financeira global", comentou o executivo.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Questionado sobre a intensa queda recente da criptomoeda, que chegou a devolver todos os ganhos observados em 2025, Saylor minimizou o movimento. "Existe volatilidade no mercado, ceticismo, mas existe ceticismo em relação a qualquer tecnologia nova. Sempre vai haver ceticismo do novo, mas eu não me deixaria ser afetado, teria medo, não recuaria com a volatilidade".

"A volatilidade mostra a energia que está lá, o quão útil esse ativo é. Não fuja do fogo, corra em direção a ele", afirmou ainda o presidente do conselho da Strategy. Saylor reforçou a sua visão de que "o digital está mudando o mundo. Se você quer fazer as coisas, precisa pensar de forma digital. E os ativos digitais vão mudar o mundo".

A nova fase do bitcoin

Durante sua fala, Saylor também compartilhou a sua avaliação de que o bitcoin está "emergindo como um capital digital", e que esse movimento é uma consequência direta da nova postura do governo dos Estados Unidos em relação ao ativo, com o presidente Donald Trump passando a incentivar a expansão do mercado de criptomoedas.

"Não é só retórica, porque ele apontou um gabinete que reúne vários defensores de cripto. O vice-presidente é um deles. O secretário do Tesouro é outro. O presidente da SEC é outro. É um apoio sem precedentes para a classe de ativos por parte das pessoas comandando o governo dos Estados Unidos. Para o bitcoin emergir como um capital digital, precisa ser abraçado pelo sistema financeiro global", diz.

Saylor acredita que essa adoção foi a grande novidade desde o ano passado, em especial por parte de bancos e outras empresas tradicionais do mercado financeiro que, até poucos meses, ainda "eram bem críticos" em relação ao ativo.

"O bitcoin é a fundação econômica, ética e técnica de todo esse mercado digital. E ele é tudo isso porque tem o maior poder. Maior poder elétrico, maior poder computacional, maior poder de negociação, maior poder político, maior poder econômico", explicou.

O executivo acredita que a criptomoeda e a tecnologia blockchain poderão ser usadas para "repensar seguros, o sistema bancário, a negociação de ativos. A Strategy focou em repensar o crédito. Criar um novo tipo extraordinário de crédito. Queremos ter a segunda maior reserva corporativa de qualquer ativo em até 3 anos e liderar em até 5 anos".

Ele pontuou que, entre 2024 e 2025, a empresa arrecadou US$ 44,9 bilhões, e que todo o dinheiro "irá para o bitcoin". "Nossa aposta é que o bitcoin vai subir mais que 1.6% por ano. Se ele fizer isso, as nossas ações ganham e se tornam um bom investimento".

*O jornalista viajou a Dubai a convite da Binance

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok