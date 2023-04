Bitcoin opera acima de US$ 30 mil e ether supera US$ 2 mil pela 1ª vez em 9 meses

O mercado de criptomoedas opera em alta nesta quinta-feira, 13, puxado para cima principalmente pelos desempenhos positivos dos dois maiores ativos do setor, o bitcoin e o ether, com ambos nos maiores preços desde maio de 2022. Por trás desse movimento estão a conclusão da mais recente atualização da Ethereum, a Shanghai, e as perspectivas sobre o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos.

De acordo com dados do CoinGecko, o bitcoin acumula uma valorização de 1,3% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 30.391. Já o ether tem alta de 4,4%, a US$ 2.000,54. A última vez em que os dois ativos estiveram ao mesmo tempo nesses patamares foi em maio de 2022. O mercado cripto como um todo sobe 2,1%.

Lucas Josa, analista do BTG Pactual, explica que "quando olhamos para o mercado nas últimas semanas, vimos um movimento muito claro de compra de bitcoin por conta da força da narrativa em torno do ativo, principalmente por conta da quebra de bancos nos EUA e na Europa".

Ele acredita que a criptomoeda também se beneficiou de um movimento de saída de proteção em relação a possíveis riscos em torno da atualização da Ethereum. "Agora, com a atualização já implementada, vemos um movimento mais claro de compra em torno do ethers e de outros ativos relacionados ao staking, já que esse risco não existe mais".

"Olhando para a própria dominância de mercado que o bitcoin atingiu ao longo das últimas semanas, é bem provável que, agora, o ether e outros ativos tenham uma performance superior, com uma narrativa mais quente para o momento", projeta.

Para Felipe Medeiros, analista de criptomoedas e sócio da Quantzed Criptos, "o bitcoin tem liderado uma boa recuperação do mercado cripto desde o início dos problemas bancários nos EUA, e o mercado tem se recuperado com muita força, sob a narrativa de ser uma alternativa ao sistema bancário tradicional".

Ele atribui a superação do patamar de preço de US$ 30 mil aos bons dados de inflação nos Estados Unidos, que indicam que o pico já foi atingido e que os próximos meses devem ser de desaceleração e queda. Com isso, a perspectiva de que o Federal Reserve será mais brando no ciclo de alta de juros ganhou mais força, beneficiando ativos considerados arriscados, caso do bitcoin, ether e outras criptos.

Já Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, destacou que o mercado de criptomoedas acompanha o humor do mercado tradicional, que também está com uma sessão de alta, mesmo que menor. "Pesou também a divulgação da ata do FOMC, que mostrou preocupação do Fed com uma recessão, mesmo que leve e em relação à uma crise de crédito que pode se estender no decorrer do ano", observa.

Atualização da Ethereum

A Ethereum concluiu na noite de quarta-feira, 12, a atualização Shanghai, a maior da rede desde o "The Merge", em setembro de 2022. Com isso, os validadores do blockchain poderão agora sacar os ethers que estão bloqueados, seguindo uma fila de retirada com limite diário. A implementação bem-sucedida animou o mercado, ajudando na valorização do ativo.

A nova funcionalidade chegou a criar temores entre alguns investidores de que os validadores poderiam realizar grandes saques e aumentar significativamente a oferta de ether em circulação, o que derrubaria o seu preço. Até o momento, porém, isso não se concretizou.

Os dados até o momento indicam que os saques se concentraram nos ethers recebidos como recompensa pela atividade de validação de transações e movimentações no blockchain. O fato está em linha com o indicado por especialistas e pesquisas, que projetavam uma falta de interesse dos validadores de sacar todos os seus ethers e abandonar a função.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok