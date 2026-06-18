Criptomoedas engatam 3º dia de quedas após sinalização de que os EUA vão subir juros

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Editor do Future of Money
Publicado em 18 de junho de 2026 às 10h57.
Última atualização em 18 de junho de 2026 às 10h57.
As criptomoedas operam em queda nesta quinta-feira, 18, estendendo as perdas dos últimos dois dias conforme os investidores reagiram mal às sinalizações do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos após a decisão de juros de ontem.
Na primeira reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) sob o comando de Kevin Warsh, nomeado pelo presidente Donald Trump para chefiar o Fed, a sinalização foi de que haverá pelo menos uma alta de juros nos EUA até o fim deste ano.
O Fomc manteve as taxas no patamar de 3,5% a 3,75% ao ano, mas o próprio Warsh reforçou que a inflação dos EUA permanece acima da meta de 2% e afirmou que os preços persistentemente elevados são um peso que não pode se prolongar para o povo americano.
Às 10h13 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 0,6%, a US$ 1.748, enquanto o bitcoin tem queda de 1%, a US$ 64.350.
Segundo Fabricio Tota, vice-presidente de negócios cripto do Mercado Bitcoin, o Fomc foi interpretado como mais duro pelo mercado, com expectativa de que a inflação só retorne à meta de 2% em 2028.
“Antes do Fomc, a possibilidade de um segundo aumento de juros havia perdido força após o anúncio do acordo entre EUA e Irã e a forte queda do petróleo. Porém, após a fala de Warsh e a atualização das projeções do Fed, essa expectativa voltou com força”, afirma Tota.
Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina, diz que o cenário pós-Fomc fortaleceu o dólar e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, reduzindo o apetite por ativos de maior risco, como as criptomoedas.
Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista negociados nas bolsas dos EUA, foi registrada ontem uma saída líquida de capital de US$ 29,3 milhões, interrompendo uma sequência de dois pregões de saldo positivo.
Os dois maiores alvos dos saques líquidos foram o ETH, mini trust da Grayscale, com US$ 9,9 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 9 milhões.
Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem perdas de 2,7%, a US$ 1,17. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, tem baixa de 3,1%, a US$ 591,13; a solana registra perdas de 1,2%, a US$ 71,52; e a TRX, da blockchain Tron, registra leve variação negativa de 0,1%, a US$ 0,32.
Grande sensação de 2026 com um desempenho positivo que desafia o mau humor geral do setor cripto, a HYPE, da Hyperliquid, sobe 0,7%, a US$ 71,72 após bater sua máxima histórica nos US$ 76,70 na terça-feira, 16.
Tota explica que o mercado cripto está sentindo efeitos da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX. “Nos últimos 30 dias, mais de US$ 4,3 bilhões em ações tokenizadas foram negociados on-chain, o maior volume mensal já registrado”, aponta o executivo do MB.
Somente em 15 de junho, após a esteira na bolsa da companhia de Elon Musk, o volume de ações tokenizadas negociadas no blockchain Solana ultrapassou US$ 100 milhões pela primeira vez.
“A Solana concentrou cerca de 99% de todo o volume relacionado à SpaceX tokenizada, enquanto a Jupiter liderou as negociações entre as plataformas”, destaca.
No total, o volume acumulado de transferência de ações tokenizadas ultrapassou US$ 20 bilhões pela primeira vez na história.
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