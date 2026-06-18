Criptomoedas engatam 3º dia de quedas após sinalização de que os EUA vão subir juros

As criptomoedas operam em queda nesta quinta-feira, 18, estendendo as perdas dos últimos dois dias conforme os investidores reagiram mal às sinalizações do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos após a decisão de juros de ontem.

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Na primeira reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) sob o comando de Kevin Warsh, nomeado pelo presidente Donald Trump para chefiar o Fed, a sinalização foi de que haverá pelo menos uma alta de juros nos EUA até o fim deste ano.

O Fomc manteve as taxas no patamar de 3,5% a 3,75% ao ano, mas o próprio Warsh reforçou que a inflação dos EUA permanece acima da meta de 2% e afirmou que os preços persistentemente elevados são um peso que não pode se prolongar para o povo americano.

Às 10h13 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 0,6%, a US$ 1.748, enquanto o bitcoin tem queda de 1%, a US$ 64.350.

Segundo Fabricio Tota, vice-presidente de negócios cripto do Mercado Bitcoin, o Fomc foi interpretado como mais duro pelo mercado, com expectativa de que a inflação só retorne à meta de 2% em 2028.

“Antes do Fomc, a possibilidade de um segundo aumento de juros havia perdido força após o anúncio do acordo entre EUA e Irã e a forte queda do petróleo. Porém, após a fala de Warsh e a atualização das projeções do Fed, essa expectativa voltou com força”, afirma Tota.

Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina, diz que o cenário pós-Fomc fortaleceu o dólar e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, reduzindo o apetite por ativos de maior risco, como as criptomoedas.

ETFs e altcoins

Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista negociados nas bolsas dos EUA, foi registrada ontem uma saída líquida de capital de US$ 29,3 milhões, interrompendo uma sequência de dois pregões de saldo positivo.

Os dois maiores alvos dos saques líquidos foram o ETH, mini trust da Grayscale, com US$ 9,9 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 9 milhões.

Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem perdas de 2,7%, a US$ 1,17. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, tem baixa de 3,1%, a US$ 591,13; a solana registra perdas de 1,2%, a US$ 71,52; e a TRX, da blockchain Tron, registra leve variação negativa de 0,1%, a US$ 0,32.

Grande sensação de 2026 com um desempenho positivo que desafia o mau humor geral do setor cripto, a HYPE, da Hyperliquid, sobe 0,7%, a US$ 71,72 após bater sua máxima histórica nos US$ 76,70 na terça-feira, 16.

Efeito SpaceX

Tota explica que o mercado cripto está sentindo efeitos da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX. “Nos últimos 30 dias, mais de US$ 4,3 bilhões em ações tokenizadas foram negociados on-chain, o maior volume mensal já registrado”, aponta o executivo do MB.

Somente em 15 de junho, após a esteira na bolsa da companhia de Elon Musk, o volume de ações tokenizadas negociadas no blockchain Solana ultrapassou US$ 100 milhões pela primeira vez.

“A Solana concentrou cerca de 99% de todo o volume relacionado à SpaceX tokenizada, enquanto a Jupiter liderou as negociações entre as plataformas”, destaca.

No total, o volume acumulado de transferência de ações tokenizadas ultrapassou US$ 20 bilhões pela primeira vez na história.

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