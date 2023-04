Bob Burnquist anuncia coleção de NFTs em parceria com a Reserva

O skatista brasileiro Bob Burnquist anunciou na última quarta-feira, 12, que lançará uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs) em parceria com a Reserva. Seguindo o conceito “figital”, a coleção busca unir o físico ao digital com shapes personalizados e suas versões digitais.

O lançamento oficial será realizado no NFT Brasil, evento focado na tecnologia que irá acontecer de 2 a 4 de junho no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Burnquist também é o mais novo sócio do evento.

O skatista que já foi campeão mundial 10 vezes e 30 vezes medalhista no X-Game, teria conhecido a tecnologia blockchain através de um investimento em bitcoin recomendado por um amigo.

Burnquist teria investido em bitcoin e ficado curioso para saber mais quando o aporte se mostrou lucrativo. Desde então, o skatista estudou a tecnologia até o ponto de lançar uma coleção de NFTs com momentos inéditos de sua carreira.

Para Burnquist, os NFTs são muito versáteis e podem ser usados em várias áreas, por empresas, pessoas físicas e de infinitas formas. “Um exemplo é gerir comunidades com a governança baseada em tokens. Essas novas tecnologias são um caminho sem volta. E além de ser muito bacana, tem tudo a ver com tudo que eu estou fazendo, tudo que o mercado e todos estão fazendo. Queremos expandir, levar cada vez mais informação de qualidade para todos”, destacou o skatista em um comunicado de imprensa.

Shapes “figital”

A coleção de NFTs de Burnquist com a Reserva será focada no conceito “figital”, unindo o físico ao digital.

Os shapes de skate serão pintados à mão e assinados por Bob Burnquist. Depois, serão comercializados através de NFTs com a originalidade verificada a partir da tecnologia blockchain, vantagem explorada inclusive na indústria de ingressos.

“Estamos lançando um projeto com os Pistol Birds da Reserva e cada NFT será uma arte única minha. Muita arte em shape. Teremos uma exposição imersiva e muito bacana que será lançada em primeira mão no NFT Brasil”, explicou Burnquist.

Os NFTs têm o potencial de revolucionar a forma como valorizamos e comercializamos conteúdo digital. Com a sua capacidade de criar autenticidade e valor em ativos digitais, a tecnologia têm um futuro promissor, tanto para artistas e criadores de conteúdo quanto para empresas e investidores em todo o mundo, completou o medalhista e 10 vezes campeão mundial de skate.

