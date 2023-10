Binance bloqueia saques em dólar e perde garantia de fundos dos clientes

Os clientes da corretora de criptomoedas Binance nos Estados Unidos precisarão lidar agora com uma nova mudança na política de investimentos. A subsidiária da exchange no país, a Binance.US, suspendeu nesta semana os saques em dólar e também perdeu o acesso ao equivalente norte-americano ao Fundo Garantidor de Crédito.

De acordo com a Binance.US, os clientes que quiserem sacar os seus fundos precisarão, primeiro, converter a quantia em dólares para uma stablecoin que seja pareada à moeda norte-americana, ou então para alguma outra criptomoeda. Apenas esses ativos poderão ser sacados.

Anteriormente, a exchange já havia anunciado que não poderia aceitar mais depósitos dos seus clientes em dólar. Outra mudança relevada nesta semana foi a perda de acesso ao Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, na sigla em inglês), um órgão que busca proteger investidores nos EUA.

Com o FDIC, uma instituição financeira consegue oferecer uma espécie de seguro para casos de possíveis falências ou ondas de saque, limitando as perdas dos investidores. Em 2019, a Binance.US tinha anunciado que o seguro obtido junto ao FDIC era equivalente a US$ 250 mil.

Agora, a corretora informa para os clientes nos termos de serviço que "suas contas e ativos digitais não serão elegíveis para a proteção por meio do FDIC". A mudança ocorre após um comunicado do próprio FDIC afirmando que seu seguro de investimentos não vale para nenhum tipo de depósito com criptoativos.

"Se algo acontecer [com a exchange], o governo não tem a obrigação de intervir e ajudar a recuperar o seu dinheiro", alertou o órgão. Na prática, a postura do FDIC indica que nenhuma corretora de criptomoedas que opera nos Estados Unidos tem acesso ao fundo, indo além da restrição à Binance.US.

Problemas da Binance nos EUA

As mudanças anunciadas pela corretora também ocorrem em meio a uma batalha judicial contra os reguladores dos Estados Unidos. A Binance.US foi processada em junho, acusada de oferecer ilegalmente opções de investimento em derivativos e também listar criptomoedas que foram consideradas valores mobiliários.

Desde então, a subsidiária da Binance nos Estados Unidos - que opera como uma entidade separada - vem enfrentado uma fuga de investidores e capital. Recentemente, o antigo CEO da exchange anunciou a sua saída do cargo, piorando o quadro já adverso da corretora de criptomoedas.

