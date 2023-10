Empresa cripto Ripple está planejando IPO nos EUA, apontam especialistas

A empresa de pagamentos com criptomoedas Ripple divulgou um anúncio na última segunda-feira, 16, para uma nova vaga de emprego para a contratação de um gerente sênior de comunicações com acionistas em várias localidades dentro e fora dos Estados Unidos. O anúncio da vaga fez com que muitos entusiastas de criptomoedas o classificassem como um indício de que a empresa pretende abrir seu capital.

O anúncio da vaga descreve que a função exigirá comunicação direta com os acionistas – um conceito geralmente associado a empresas de capital aberto. O novo funcionário seria responsável por desenvolver e implementar estratégias de comunicação e gerenciamento de relacionamento com "investidores existentes e potenciais, acionistas atuais e analistas financeiros".

A descrição do cargo enfatiza ainda a necessidade do candidato criar planos estratégicos especificamente adequados a situações como "M&A [fusões e aquisições, em tradução para o português], investimentos, captação de liquidez e outras situações de alto impacto".

As atribuições do cargo incluem a criação de materiais voltados para o investidor, como "apresentações, fichas técnicas, estudos de caso e análises" para informar e educar potenciais investidores sobre as perspectivas e o desempenho da empresa – um componente necessário do processo de preparação para uma eventual oferta pública inicial de ações.

As responsabilidades do cargo também incluem a manutenção de um banco de dados de acionistas e o gerenciamento de comunicações de rotina, como atualizações trimestrais. Muitos membros do "exército do XRP", como é conhecida a comunidade da Ripple no X (antigo Twitter), estão se referindo ao anúncio da vaga como um indício de que pode haver um IPO em algum momento no futuro.

Alguns executivos importantes da empresa também aludiram no passado à possibilidade da Ripple abrir seu capital em uma bolsa de valores, mas não deram nenhuma indicação de quando isso poderia ocorrer. O mais provável é que a abertura de capital ocorra na bolsa de Nasdaq, que concentra empresas de tecnologia.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

SEC e XRP

A empresa de pagamentos focada em criptomoedas tem estado no centro das atenções do mercado recentemente devido à ação judicial movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). A abertura de capital em uma bolsa nos Estados Unidos demanda a autorização da SEC.

A Ripple obteve uma grande vitória no tribunal no início de julho, quando a juíza responsável pelo caso decidiu que a criptomoeda XRP não é um valor mobiliário quando vendido nos mercados secundários de corretoras de ativos digitais.

Os principais executivos da Ripple afirmaram que, embora o processo da SEC tenha lhes custado milhares de oportunidades de negócios nos Estados Unidos, a maior parte de suas operações de remessas internacionais concentra-se no exterior.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok