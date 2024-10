O que pode acontecer se criador misterioso do bitcoin movimentar fortuna intocada de US$ 63 bilhões?

Por Israel Buzaym*

Desde o surgimento do Bitcoin em 2009, seu criador anônimo, conhecido pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto, tem sido uma figura envolta em mistério e especulação. Além de sua identidade, um dos maiores enigmas no mundo das criptomoedas é o que aconteceu com os mais de 1 milhão de bitcoins que se acredita estarem nas carteiras digitais controladas por ele.

Esses bitcoins foram minerados nos primeiros dias da rede, quando a criptomoeda custava poucos centavos, e permanecem intocados há mais de uma década. A imobilidade dessas moedas é um dos tópicos mais discutidos na comunidade cripto, já que agora que cada unidade de bitcoin vale mais de US$ 60 mil, qualquer movimentação poderia ter um impacto devastador no preço da criptomoeda, potencialmente provocando um colapso no mercado.

A importância dessas moedas vai além do valor econômico. Craig Wright, que alegou ser Satoshi em diversas ocasiões, foi amplamente desmascarado durante os processos legais em que buscava provar sua identidade.

Um dos desafios mais frequentes que ele enfrentou era o pedido para mover qualquer quantidade dos bitcoins associados aos endereços que Satoshi usou e divulgou no fórum bitcoin.org nos primeiros dias da rede. Ele nunca conseguiu fazê-lo, reforçando a ideia de que ele não é o verdadeiro criador.

Mas e se, algum dia, esses bitcoins fossem movidos? O mercado, em sua natureza especulativa, certamente interpretaria isso como um sinal de que Satoshi estaria "realizando lucro", convertendo seus bitcoins em moeda fiduciária.

Isso o catapultaria instantaneamente para a lista de pessoas mais ricas do mundo. Além disso, provavelmente veríamos o preço do maior criptoativo do mundo despencar.

No entanto, assim como muitos entusiastas e defensores do Bitcoin, eu acredito que essa ideia é inconcebível. Satoshi Nakamoto, ao projetar o Bitcoin, defendia a criação de uma moeda descentralizada, não controlada por governos e imune à inflação, algo que a moeda fiduciária representa exatamente o oposto. Realizar lucro em moeda fiduciária seria uma traição aos próprios princípios que guiaram a criação do Bitcoin.

O legado de Satoshi Nakamoto

O verdadeiro legado de Satoshi não está apenas na criação do Bitcoin, mas na maneira como ele construiu a rede.

Desde o início, o código do Bitcoin foi disponibilizado como open-source, permitindo que qualquer pessoa inspecionasse, verificasse e sugerisse mudanças. A descentralização, um dos pilares fundamentais do Bitcoin, garante que nem mesmo Satoshi, caso reaparecesse, teria poder para implementar alterações no protocolo sem o consenso da comunidade.

Mineradores, nós e participantes da rede têm a autonomia de escolher quais atualizações adotar, e nenhuma mudança seria aplicada automaticamente, mesmo se viesse do próprio criador.

Resiliência do Bitcoin

Essa arquitetura descentralizada é o que torna o Bitcoin tão resiliente. Diferente de sistemas centralizados, onde uma única entidade pode tomar decisões unilateralmente, o Bitcoin depende do consenso de uma rede global de participantes. Esse modelo garante que o poder esteja distribuído, reforçando o princípio de que "não confie, verifique".

Em última análise, Satoshi Nakamoto construiu algo muito maior do que qualquer indivíduo: um sistema que não depende de sua presença ou influência. Seu desaparecimento e a imobilidade de seus bitcoins são um testemunho da convicção por trás do projeto.

Para aqueles que realmente compreendem o espírito do Bitcoin, a inação de Satoshi é a confirmação de que ele jamais abandonaria seus ideais, e o sistema que ele criou continuará prosperando independentemente de sua presença ou de qualquer movimentação futura dessas moedas.

Se um dia esses bitcoins se moverem, será um evento histórico. O preço do bitcoin deverá sofrer quedas por conta da própria especulação sobre uma eventual venda em massa.

No entanto, a arquitetura do Bitcoin garante que nenhuma pessoa, nem mesmo o próprio Satoshi, poderia ditar os rumos dessa revolução descentralizada. Bitcoin é, e sempre será, sobre liberdade, escolha e resistência a qualquer forma de controle centralizado. E isso é o que o torna a melhor moeda já criada e a rede de pagamentos mais segura do mundo.

*Israel Buzaym é Head de Comunicação do Bitybank.

