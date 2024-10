Peter Todd é Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin? Documentário da HBO vira alvo de críticas

O lançamento do Money Electric, o tão aguardado documentário da HBO que buscava revelar a pessoa por trás de Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin, não parece ter resolvido o maior e mais antigo mistério do mercado de criptomoedas. A produção afirma que Peter Todd, um desenvolvedor ligado ao mundo cripto, seria o criador do projeto, mas ele nega.

Desde que a revelação foi compartilhada, Todd usou as redes sociais para reiterar que não seria a figura por trás do pseudônimo. Ao mesmo tempo, o documentário também tem sido acusado de cometer alguns erros e imprecisões ao traçar a linha de raciocínio que resultou na "descoberta".

É principal é a afirmação no documentário de que a introdução em 2014 da funcionalidade replace-by-fee (RBF) por Todd no blockchain do bitcoin em 2014 faria parte do "plano original" de Nakamoto para o projeto, o que comprovaria que Todd realmente criou a criptomoeda.

Entretanto, esse não é o caso. O RBF e seu funcionamento nunca foi apontado por Nakamoto ou parecia estar nos seus planos para o projeto. Além disso, ele só foi introduzido no blockchain anos depois do desaparecimento de Satoshi.

O documentário afirma ainda que a funcionalidade poderia ser parte de uma "influência governamental" na criação do bitcoin, já que Todd recebeu US$ 500 como recompensa por tê-la criada. O pagamento teria sido feito por John Dillon, que é apontado na produção como um agente do governo.

Todd negou criação do bitcoin

Além da ligação tênue entre os eventos, Peter Todd foi confrontado em algumas ocasiões do documentário. Em todas, ele nega que seria Nakamoto e acusa os responsáveis pelo documentário de estarem forçando uma narrativa e distorcendo fatos. O desenvolvedor também não era o nome mais cotado entre os usuários de cripto para ser revelado no documentário.

No documentário, ele chega a dizer de forma irônica: "Eu vou admitir que vocês são bem criativos. Vocês criaram umas teorias bem doidas. É loucura. Mas vou dizer que sim, eu sou o Satoshi. E também sou o Craig Wright", se referindo a outro desenvolvedor que confessou ter mentido ao dizer que era o criador do bitcoin.

Com isso, o Money Electric parece ter sido incapaz de cumprir seu maior objetivo: resolver de uma vez por todas o mistério por trás de Satoshi Nakamoto. Desaparecido desde 2011, o criador do bitcoin segue dando origem a teorias e debates no mundo cripto em torno da sua identidade, incluindo a de que ele seria, na verdade, Steve Jobs, o fundador da Apple.

*Com informações do Cointelegraph Brasil