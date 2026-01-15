Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Dino proíbe emendas para ONGs e entidades ligadas a familiares de parlamentares

Decisão busca coibir práticas de nepotismo, reforçar a impessoalidade e evitar o uso de recursos públicos em benefício privado

SBT News
SBT News

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19h49.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 15, a proibição da destinação e da execução de emendas parlamentares para organizações do terceiro setor, como ONGs e entidades sem fins lucrativos, ligadas a familiares de até terceiro grau e assessores de parlamentares responsáveis pela indicação dos recursos.

A medida visa coibir práticas de nepotismo e garantir a impessoalidade na gestão de recursos públicos. A decisão foi tomada no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854 e faz parte do acompanhamento das medidas adotadas pelo Executivo e pelo Legislativo para ampliar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares.

Para o ministro, não é compatível com o regime constitucional permitir que recursos públicos sejam direcionados a entidades influenciadas por relações familiares, ainda que de forma indireta.

Na decisão, Dino afirmou que esse tipo de prática viola princípios básicos da administração pública, como a impessoalidade e a moralidade administrativa. Segundo ele, quando um parlamentar indica recursos para uma entidade ligada a parentes, ocorre um desvio da finalidade das emendas, que passam a funcionar como instrumento de “afeto, conveniência ou lealdade pessoal”, em vez de atender ao interesse público.

O ministro também citou dados e reportagens recentes que apontam forte crescimento no volume de emendas destinadas a ONGs nos últimos anos, acompanhado de indícios de irregularidades. Entre os problemas citados estão a falta de capacidade técnica de algumas entidades, falhas recorrentes de transparência e situações em que recursos públicos acabaram beneficiando direta ou indiretamente familiares de agentes políticos.

Na decisão, o magistrado afirmou ainda que a proibição não se limita a situações formais. Mesmo que a entidade seja juridicamente autônoma, o repasse será vedado se houver contratação, subcontratação ou intermediação de empresas e pessoas físicas ligadas a parentes ou assessores do parlamentar, na condição de beneficiários finais dos recursos.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsFlávio DinoSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Cláudio Castro deixa governo do Rio em abril

Moraes manda Bolsonaro ser transferido para a Papudinha

Ratinho Júnior afirma possibilidade de disputar Presidência

Defesa Civil emite alerta severo para chuva forte em São Paulo

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Cláudio Castro deixa governo do Rio em abril

Mundo

EUA e Taiwan finalizam acordo comercial com tarifas limitadas a 15%

Pop

'Quarto Branco' do BBB é tortura? Tática já foi usada nos EUA e no Irã

Mercados

Paramount apela para Macron para convencer a Warner a esquecer Netflix e aceitar sua oferta