EUA e Taiwan finalizam acordo comercial com tarifas limitadas a 15%

Os Estados Unidos e Taiwan chegaram a um acordo comercial esperado há bastante tempo que reduz tarifas sobre produtos provenientes da ilha e amplia o financiamento de empresas taiwanesas de semicondutores para operações em território norte-americano.

O acordo, divulgado pelo governo do presidente Donald Trump nesta quinta‑feira, prevê que tarifas sobre exportações taiwanesas caiam de 20% para 15%, alinhando‑se às tarifas aplicadas a países como Japão e Coreia do Sul, que fecharam pactos similares no ano anterior.

Pelo texto do acordo, o setor tecnológico de Taiwan compromete‑se a realizar investimentos diretos de pelo menos US$ 250 bilhões nos EUA, destinados à expansão de operações de semicondutores avançados, energia e inteligência artificial.

Deste total, investimentos previamente anunciados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) totalizam US$ 165 bilhões, como foi informado pelo secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. Taiwan também concordou em oferecer US$ 250 bilhões em garantias de crédito para novos aportes na cadeia de suprimentos de chips dos EUA.

Uma vitória para a TSMC

Uma declaração do Departamento de Comércio dos EUA que detalha o pacto não cita especificamente a TSMC, mas o arranjo tem implicações diretas para a empresa, considerada a maior produtora global de chips para IA. Lutnick afirmou à CNBC que espera um crescimento significativo das operações da TSMC nos EUA.

O acordo prevê que a TSMC construa pelo menos quatro novas fábricas de chips no estado do Arizona, além das seis fábricas e duas instalações de encapsulamento avançado que a empresa já se comprometeu a abrir na mesma região.

Os Estados Unidos também declararam que irão aumentar investimentos em setores estratégicos de Taiwan, incluindo semicondutores, inteligência artificial, defesa e biotecnologia, conforme a nota de Taipei.

Autoridades do Departamento de Comércio afirmaram que a TSMC e outras empresas liderarão o plano de investimentos de US$ 250 bilhões. As negociações foram conduzidas por Lutnick e pelo Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Lutnick disse à CNBC que as garantias de crédito beneficiarão principalmente pequenas e médias empresas taiwanesas que operam nos EUA. Ele indicou que Taiwan aceitou as condições sob a perspectiva de enfrentar tarifas significativamente mais altas sobre seus produtos caso não ampliasse a produção em solo americano.

Avanços nas relações diplomáticas

O acordo encerra um ponto de divergência importante entre Taiwan — uma democracia de cerca de 23 milhões de habitantes que a China reivindica — e os EUA, que são aliados militares de Taipei. Autoridades taiwanesas vinham sinalizando há meses a proximidade de um pacto, que só agora foi formalizado, logo após uma visita de uma delegação de alto escalão taiwanesa a Washington.

Além da redução geral de tarifas para 15%, o acordo estabelece que sectores como autopeças, madeira e derivados terão tarifas americanas setoriais fixadas nesse mesmo percentual. Medicamentos genéricos produzidos em Taiwan não serão tributados na importação, segundo o Departamento de Comércio.

Semicondutores taiwaneses também ficarão isentos de tarifas futuras. Empresas que construírem novas instalações nos EUA poderão importar até 2,5 vezes sua capacidade atual de produção sem pagar tarifas enquanto as obras estiverem em andamento, com alíquota reduzida aplicada acima desse limite. Após a conclusão das instalações, esse limite será reduzido para 1,5 vez da capacidade atual.

O Departamento de Comércio concluiu uma investigação determinando que as importações de chips afetavam a segurança nacional dos EUA, mas optou por não impor tarifas mais amplas. Em vez disso, Trump ordenou negociações com exportadores importantes. Como parte desse processo, foi aplicada uma tarifa de 25% sobre determinados semicondutores avançados destinados ao exterior, passo essencial para um acordo que permite à Nvidia Corp. exportar processadores de IA H200 fabricados em Taiwan para a China.

Taiwan vinha tentando finalizar um acordo com os EUA antes de uma cúpula entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, programada para ocorrer na China em abril, segundo a Bloomberg.

A divulgação do acordo ocorre em meio à expectativa por uma decisão da Suprema Corte dos EUA sobre a legalidade de tarifas globais impostas por Trump, cuja eventual rejeição poderia limitar a capacidade do presidente de aplicar taxas unilaterais a produtos estrangeiros.

O presidente de Taiwan, Lai Ching‑te, havia manifestado apoio à ideia de reindustrialização dos EUA, mas ressaltou a necessidade de reformas nas políticas americanas sobre terras, eletricidade e força de trabalho para viabilizar os projetos, segundo comunicado de Taipei. O governo taiwanês também havia resistido à exigência de transferir produção de chips para os EUA para atender metade da demanda americana.

Como parte do acordo, os EUA se comprometeram a oferecer terras, serviços públicos, infraestrutura, incentivos fiscais e apoio com vistos para facilitar os investimentos das empresas taiwanesas, conforme o comunicado do gabinete de Taipei.

O pacto reduz incertezas para a economia de Taiwan ao consolidar um entendimento abrangente com os Estados Unidos sobre comércio e investimento.