Bitcoin sobe 2% enquanto bolsas caem com movimento para desacelerar IA

O bitcoin opera em alta nesta segunda-feira, 14, atraindo capital enquanto as bolsas de valores caem devido a um movimento amplo pela desaceleração da inteligência artificial. Ações de empresas de tecnologia reagem negativamente aos apelos do CEO da Anthropic, Dario Amodei, e da OpenAI, Sam Altman, por um freio de arrumação no avanço da IA.

Amodei disse que as empresas de IA precisam reduzir o ritmo da inovação para enfrentar riscos de segurança. Ao mesmo tempo, Altman rejeitou a possibilidade de uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da OpenAI neste ano.

Longe dessa pauta, o bitcoin, que passou boa parte do ano sofrendo com a migração de capital das criptomoedas para projetos de IA, volta a receber recursos dos investidores.

Hoje às 10h49 (horário de Brasília) o bitcoin subia 2% em um período de 24 horas, cotado a US$ 78.347.

É importante lembrar, contudo, que a semana traz eventos que devem gerar bastante volatilidade para a criptomoeda. Além da decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos Estados Unidos na quarta-feira, 16, haverá amanhã a votação do novo texto do projeto de lei de regulamentação dos criptoativos, dos EUA, o Clarity Act.

A votação no Senado norte-americano está prevista para a tarde. Mesmo assim, a chance de sanção do Clarity Act neste ano ainda está em apenas 29%, segundo a plataforma de mercado preditivo, Polymarket.

Já as projeções para o Fomc indicam 82% de chance do comitê elevar os juros dos EUA no dia 16. Aumentos nas taxas de juros da maior economia do mundo significam menos liquidez para o sistema financeiro global e maior atratividade da renda fixa, fatores que prejudicam o desempenho de ativos de renda variável, tais quais as criptomoedas.

Para onde vai o preço do bitcoin?

Segundo Pedro Fontes, analista de Research da corretora Mercado Bitcoin, a resiliência do bitcoin junto ao suporte dos US$ 77 mil nos últimos dias chama atenção, pois as notícias para o setor cripto não são das melhores.

"O mercado espera uma alta de juros nos EUA nesta semana, o petróleo Brent já se aproxima de US$ 110, as bolsas de tecnologia começaram o dia pressionadas e os ETFs [fundos negociados em bolsa] à vista de BTC acumulam quatro dias de negociação consecutivos de saídas", lembra Fontes.

Gráfico do bitcoin em 14/09/2026 (TradingView)

Para o analista, o fato do bitcoin se manter acima dos US$ 77 mil mostra que há uma demanda compradora enxergando os níveis atuais como interessantes para comprar moedas digitais antes de um movimento de alta mais forte.

Já Noah Cheung, country manager da Bitget no Brasil, diz que os gráficos não mostram um cenário negativo para a criptomoeda ainda.

"O RSI [Índice de Força Relativa] semanal está próximo de 56 pontos, indicando um momentum levemente positivo e sem sinais de sobrecompra. Isso sugere que ainda existe espaço para uma recuperação do BTC, especialmente se os fluxos institucionais voltarem a melhorar e o ambiente macro se tornar mais favorável", argumenta.

ETFs de BTC têm 4º pregão seguido de saques

Na sexta-feira, 11, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 13,2 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Este foi o quarto pregão seguido de saída de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 19,2 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 216,4 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas se manteve nos 68 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Czar cripto rejeita regulação para IA

Em postagem na rede social X (Twitter), o líder do grupo de trabalho de criptoativos e IA da Casa Branca, David Sacks, afirmou que a Anthropic e a OpenAI podem fazer a desaceleração que estão propondo, mas declarou que não haverá uma mudança regulatória para apoiá-las nesse sentido.

"Vão em frente e ditem o ritmo dessa fronteira. São vocês que a estão definindo. A maneira mais fácil de não criar uma superinteligência é vocês concordarem em não criá-la. Exigir a estrutura regulatória de sua preferência como condição para isso parecerá uma chantagem contra o público e o sistema político", escreveu Sacks.

Dario has written that we need to “pace the frontier,” and Sam has agreed. People may be surprised by my response: go ahead. You guys are the frontier. By any reasonable metric — market share, revenue growth, model capability — the two of you have a duopoly on frontier intelligence. You’ve also claimed the lead is widening because of recursive self-improvement. I don’t see what you see in the lab. If the unreleased models are scary enough that you think you should slow down, I support your decision to be responsible. But stop pretending you need anyone else’s permission. Stop pretending antitrust law has to be suspended so you can form a cartel. Stop pretending you need a regulatory approval process that supersedes product liability. Stop pretending METR is independent when it is intertwined with Anthropic’s investors and staff. Stop pretending you need those same evaluators to police competitors who aren’t even at the frontier. Most of all, stop pretending the motivation to slow down is purely altruistic. You face massive product-liability exposure if your products enable a truly damaging cyberattack. The market already punishes models that behave in unpredictable or unauthorized ways. After the Hugging Face episode, it is simply good business for OpenAI and Anthropic to trade some raw power for reliability and predictability. Call it alignment if you want. It is also just giving customers what they want. Pacing the frontier would also create breathing room for a more intelligent conversation about regulation than Bernie Sanders’ “shut it all down.” China is very unlikely to join a global agreement, as you know, and that has to be taken into account as well. So go ahead and pace the frontier. You are the ones setting it. The easiest way not to build superintelligence is for you to agree not to build it. Demanding your preferred regulatory framework as the price of that will look like blackmail of the public and the political system. So just do it. If you do, you’ll buy goodwill for the next conversation. If you don’t, we’ll know this was just another bid for regulatory capture — or an election-season psyop. — David Sacks (@DavidSacks) September 13, 2026

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