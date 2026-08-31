Indicador de fluxo mostra que a criptomoeda XRP pode voltar a US$ 2, diz analista do BTG

O fluxo de capital para os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) da criptomoeda XRP à vista desde o início de agosto sinaliza uma demanda muito relevante no mercado tradicional. Para o analista Vinicius Bitelo, do BTG Pactual, essa demanda pode impulsionar o preço do ativo de volta para suas máximas do ano, nos US$ 2 por unidade.

Nesta segunda-feira, 31, às 17h15 (horário de Brasília) o XRP cai 1,6% a US$ 1,38. Para chegar aos US$ 2 por unidade, a criptomoeda teria que se valorizar em 45%.

Desde 5 de agosto, os ETFs de XRP não registram um único pregão com saldo líquido negativo. A título de comparação, os ETFs de bitcoin tiveram cinco pregões de fluxo negativo no mesmo período.

No acumulado de agosto, a entrada de capital nos ETFs de XRP chegou a US$ 153 milhões. “Esse fluxo é quase o dobro dos US$ 80 milhões captados em junho e julho somados, período em que os fluxos totalizaram US$ 59 milhões e US$ 21 milhões, respectivamente”, destaca Bitelo.

Gráfico do fluxo mensal dos ETFs de XRP

Na opinião do analista, a manutenção dessa demanda pode dar sustentação adicional ao preço, que acumula valorização de 30% no mês, no que é seu melhor desempenho mensal desde julho de 2025.

“Caso os fluxos permaneçam consistentes, o ativo poderá voltar a negociar acima de US$ 2, patamar não observado desde o início de 2026”, avalia Bitelo.

O XRP é uma criptomoeda criada para pagamentos internacionais que é utilizada nas redes de transferências transfronteiriças da Ripple. É uma das criptomoedas mais antigas do mundo, tendo sido criada em 2012.

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