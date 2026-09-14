Tokenização rendeu 18,6% ao ano em média no Brasil, diz RWA Monitor

Uma análise da plataforma de dados RWA Monitor revelou que o retorno médio anual pago por ativos tokenizados no Brasil é de 18,62%. O resultado foi obtido a partir da análise de 5.182 projetos do tipo, ou seja, de produtos financeiros, como debêntures e recebíveis, registrados em blockchain e ofertados nesse ambiente em vez do mercado de capitais tradicional.

Juntos, todos esses projetos captaram um volume de R$ 10,88 bilhões. O rendimento de 18,6% supera o maior patamar registrado pela taxa básica de juros do Brasil, a Selic, que chegou a ser de 15% ao ano de julho de 2025 a fevereiro deste ano. O CDI, principal benchmark dos títulos de renda fixa, acompanha a Selic.

A RWA destaca que 43% dos tokens emitidos no Brasil teve rendimento de 15% a 18% ao ano, ao passo que outros 25% estão na faixa de 18% a 21%, e 19% remuneraram os investidores com taxas de 21% a 24% ao ano. Isso significa que 87% dos projetos entregaram taxas de 15% a 24% ao ano.

Segundo a plataforma, os ativos prefixados dominam essas ofertas, mas há também operações vinculadas ao CDI, ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e ao dólar.

Na comparação por setor, o mais rentável foi seguros, com 26,8% ao ano, seguido por sustentabilidade (25%), e eletromobilidade (20%). Depois vêm setor financeiro (18,8%), tecnologia e logística (18,3% cada), agricultura (17,7%) e saúde (17%).

Captação de tokens na semana passada

As ofertas de ativos tokenizados somaram R$ 9,48 milhões na semana de 8 a 14 de setembro, em um crescimento de 70,8% sobre a semana anterior.

Desse total, R$ 6,29 milhões vieram de ofertas realizadas de acordo com as regras da Resolução 88 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A CVM 88 hoje inclui tokens de ativos do mundo real dentro do regime de dispensas criado para captação de recursos via crowdfunding.

O avanço das ofertas de tokens via CVM 88 foi de 25,7% na semana passada em relação à anterior. O crescimento ocorreu apesar de existirem menos ativos recebendo recursos. O número de tokens caiu de 23 para 13.

Desde o início da série histórica de 230 semanas da RWA Monitor, ofertas de tokens que seguem as regras da CVM 88 chegam a um volume de R$ 2,6 bilhões em captação, o que corresponde a uma média de R$ 11 milhões por semana.

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