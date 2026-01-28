Future of Money

Preço do bitcoin entrou em 'fase mais estável', aponta relatório

Pesquisa indica que preço da criptomoeda deve passar por período de lateralidade, com equilíbrio de oferta e demanda

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17h55.

Um novo relatório divulgado nesta quarta-feira, 28, pelas empresas Glassnode e Coinbase aponta que o bitcoin entrou em uma "fase mais estável". Com isso, a tendência é que o preço da criptomoeda tenha uma trajetória de lateralidade no curto prazo, com equilíbrio de oferta e demanda.

Por um lado, a avaliação é positiva ao descartar novas quedas como as observadas no último trimestre de 2025, quando a criptomoeda chegou a devolver todos os ganhos obtidos naquele ano. Ao mesmo tempo, o relatório indica que o ativo também não deve ter altas expressivas tão cedo.

O relatório destaca que as quedas no final de 2025 ajudaram a "limpar" o excesso de alavancagem no mercado, o que é positivo e tende a deixar o bitcoin menos vulnerável a ondas de liquidações no mercado futuro ou novos choques macroeconômicos internacionais.

Entretanto, o estudo afirma que a criptomoeda está se comportando como um "ativo sensível ao cenário macroeconômico". Em meio à incerteza global, esse perfil da moeda digital tende a limitar qualquer nova alta ou movimento especulativo por parte dos investidores.

A elevada aversão a riscos no mercado tem reduzido a liquidez disponível, mudado fluxos de capital e levado a rebalanceamentos de portfólios de investidores. E o bitcoin e outras criptomoedas acabaram ficando entre os maiores prejudicados por esse novo cenário.

Futuro das criptomoedas

Apesar das dificuldades enfrentadas pela criptomoeda, o relatório defende que a "durabilidade" do ativo é mais importante do que a sua "velocidade". Ou seja, a estabilidade atual tende a ser positiva no longo prazo e pode gerar os fundamentos necessários para novas altas.

O cenário atual também representa uma mudança em relação ao comportamento clássico dos ativos, que tradicionalmente são impulsionados pelo apetite de investidores de varejo e por negociações alavancadas. Agora, o mercado cripto parece estar mais "disciplinado".

"Nós acreditamos que as criptomoedas estão entrando 2026 em um estado mais saudável, com o excesso de liquidez tendo sido eliminado do sistema no quarto trimestre. O ambiente macroeconômico parece sólido, e a política monetária deve ajudar", avalia.

