Atualização do bitcoin é suspensa após 'bug' deletar criptomoedas

A mais recente atualização do bitcoin precisou ser suspensa após investidores relatarem um problema sério: suas criptomoedas estavam desaparecendo após a migração para a nova versão do projeto. Os responsáveis pelas mudanças na rede blockchain reconheceram a falha e prometeram implementar uma solução.

Batizada de Bitcoin Core V30, a atualização foi lançada em outubro de 2025 e é considerada uma das maiores e mais importantes para o blockchain por trás da criptomoeda mais valiosa do mundo. Ela vinha sendo implementada desde então nos "nós" que formam a rede blockchain, responsáveis por validar e armazenar dados.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Entretanto, investidores mais antigos da criptomoeda começaram a relatar que seus ativos e saldos em carteiras digitais na rede estavam desaparecendo quando realizavam a mudança para a nova versão do blockchain. A falha não parece ter afetado investidores mais recentes da cripto.

Os desenvolvedores do projeto reconheceram o "bug", mas disseram que ele estava ocorrendo apenas em "circunstâncias raras". Segundo os responsáveis, a falha ocorria no processo de migração de arquivos de carteiras digitais, deletando os dados correspondentes aos bitcoins armazenados.

"Uma solução para o problema será lançada em breve na atualização 30.2", prometeram os desenvolvedores. No momento, a recomendação é que usuários não façam a migração de carteiras digitais enquanto a nova atualização com a remoção do bug não for implementada.

O comunicado informou ainda que o bug atinge apenas compradores do bitcoin que possuem a criptomoeda há mais de cinco anos. Investidores com compras posteriores estão seguros, já que as suas carteiras usam um sistema diferente do afetado pela atualização.

Atualização polêmica

O episódio marca mais uma polêmica para a atualização, que foi aprovada após meses de brigas entre diferentes grupos de desenvolvedores e defensores do blockchain. A atualização busca aumentar o volume de informações que podem ser registradas em cada bloco da rede.

Alguns desenvolvedores afirmaram que a mudança afasta o bitcoin do seu propósito inicial e aproxima a rede de outros blockchains, como a Ethereum, o que seria um erro estratégico para o futuro do blockchain.

Já os defensores da mudança afirmam que a capacidade de registrar novos tipos de dados é essencial para que o blockchain siga atraindo usuários e projetos, expandindo as potenciais aplicações da rede e indo além de usos focados na movimentação de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok