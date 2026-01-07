Future of Money

Atualização do bitcoin é suspensa após 'bug' deletar criptomoedas

Novas versões do blockchain por trás da maior criptomoeda do mundo contavam com falhas que resultaram na perda de ativos de investidores

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11h47.

A mais recente atualização do bitcoin precisou ser suspensa após investidores relatarem um problema sério: suas criptomoedas estavam desaparecendo após a migração para a nova versão do projeto. Os responsáveis pelas mudanças na rede blockchain reconheceram a falha e prometeram implementar uma solução.

Batizada de Bitcoin Core V30, a atualização foi lançada em outubro de 2025 e é considerada uma das maiores e mais importantes para o blockchain por trás da criptomoeda mais valiosa do mundo. Ela vinha sendo implementada desde então nos "nós" que formam a rede blockchain, responsáveis por validar e armazenar dados.

Entretanto, investidores mais antigos da criptomoeda começaram a relatar que seus ativos e saldos em carteiras digitais na rede estavam desaparecendo quando realizavam a mudança para a nova versão do blockchain. A falha não parece ter afetado investidores mais recentes da cripto.

Os desenvolvedores do projeto reconheceram o "bug", mas disseram que ele estava ocorrendo apenas em "circunstâncias raras". Segundo os responsáveis, a falha ocorria no processo de migração de arquivos de carteiras digitais, deletando os dados correspondentes aos bitcoins armazenados.

"Uma solução para o problema será lançada em breve na atualização 30.2", prometeram os desenvolvedores. No momento, a recomendação é que usuários não façam a migração de carteiras digitais enquanto a nova atualização com a remoção do bug não for implementada.

O comunicado informou ainda que o bug atinge apenas compradores do bitcoin que possuem a criptomoeda há mais de cinco anos. Investidores com compras posteriores estão seguros, já que as suas carteiras usam um sistema diferente do afetado pela atualização.

Atualização polêmica

O episódio marca mais uma polêmica para a atualização, que foi aprovada após meses de brigas entre diferentes grupos de desenvolvedores e defensores do blockchain. A atualização busca aumentar o volume de informações que podem ser registradas em cada bloco da rede.

Alguns desenvolvedores afirmaram que a mudança afasta o bitcoin do seu propósito inicial e aproxima a rede de outros blockchains, como a Ethereum, o que seria um erro estratégico para o futuro do blockchain.

Já os defensores da mudança afirmam que a capacidade de registrar novos tipos de dados é essencial para que o blockchain siga atraindo usuários e projetos, expandindo as potenciais aplicações da rede e indo além de usos focados na movimentação de criptomoedas.

