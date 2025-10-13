Bitcoin recebe maior atualização dos últimos anos após disputa e polêmicas

O bitcoin concluiu no último domingo, 12, a sua maior atualização dos últimos anos. Batizada de Bitcoin Core v30, o blockchain recebeu a correção de bugs e, principalmente, um aumento expressivo no volume de informações que podem ser registradas em cada bloco da sua rede.

A atualização também inclui mudanças que buscam aumentar a privacidade de dados que são registrados na rede blockchain. Entretanto, as mudanças em relação ao volume de informações por bloco gerou um debate intenso entre a comunidade do projeto, com trocas de críticas.

Com a atualização, cada bloco poderá ter até 100 mil bytes de dados. O valor anterior de de 80 bytes. Na prática, a mudança permitirá que os usuários registrem dados mais complexos, e não-financeiros, na rede, como imagens, vídeos e áudios, abrindo novos casos potenciais de uso.

Mas nem todos aprovaram a mudança. Alguns defensores do projeto afirmam que a mudança afasta o bitcoin do seu propósito inicial e aproxima a rede de outros blockchains, como a Ethereum, o que seria um erro estratégico para o futuro do blockchain.

Já os defensores da mudança afirmam que a capacidade de registrar novos tipos de dados é essencial para que o blockchain siga atraindo usuários e projetos, expandindo as potenciais aplicações da rede e indo além de usos focados na movimentação de criptomoedas.

A disputa entre os "puristas" e os defensores das mudanças lembraram o mercado de uma divisão semelhante em relação ao futuro do blockchain em 2017 que resultaram em uma divisão na rede e no surgimento do projeto Bitcoin Cash. Até agora, porém, não há sinais de uma nova bifurcação.

O bitcoin foi criado em 2008 pelo misterioso Satoshi Nakamoto, cuja identidade não foi relevada até hoje. O objetivo inicial era criar uma rede de transferência de dinheiro eletrônico ponta-a-ponta, sem intermediários, a partir do uso da tecnologia blockchain para registrar as operações.

Desde então, o mercado de criptomoedas teve o surgimento de diversas aplicações diferentes para a tecnologia blockchain, indo além do caso inicialmente proposta por Nakamoto. A nova atualização busca reverter exatamente a perda de espaço da rede para essas aplicações.

