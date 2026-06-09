Ethena faz parceria com gestora que administra US$ 480 bilhões

A gestora Janus Henderson, que tem US$ 480 bilhões sob gestão, apoiará o projeto cripto Ethena, conhecido por emitir o “dólar sintético” USDe. Segundo o site The Block, a empresa do mercado financeiro tradicional assumiu uma posição no token de governança ENA por meio da divisão de inovação e investimentos blockchain ANTIK.

Pelo acordo, a Ethena deverá alocar recursos e auxiliar na distribuição de fundos tokenizados de empréstimos colateralizados da Janus Henderson. Já a gestora irá alocar capital no USDe como parte da sua administração de caixa e deve explorar caminhos para ditribuir a stablecoin para sua base de clientes via produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês).

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26

O token ENA chegou a subir com o anúncio, mas às 18h21 (horário de Brasília) operava em queda de 7% em um período de 24 horas, a US$ 0,08 por unidade.

“Estamos entusiasmados com a parceria com uma das principais gestoras de ativos do mundo, cujo alcance de distribuição e fortes relações institucionais serão fundamentais para levar os produtos da Ethena aos investidores institucionais de uma forma acessível, familiar e escalável”, disse o fundador da Ethena, Guy Young, em comunicado.

A Janus Henderson atua no mercado de tokenização desde 2024. Em artigo no site da companhia, o head de inovação Nick Cherney escreveu que a “tecnologia transformadora do blockchain, e a tokenização de ativos, tem o potencial de remodelar os fundamentos de como os produtos de investimento são estruturados e negociados e como são prestados os serviços”.

Este é mais um caso de aproximação do sistema financeiro tradicional com a criptoeconomia em 2026, somando-se ao lançamento da negociação de criptoativos pela Charles Schwabb e a parceria da Visa com a WeFi.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok