Criador de corretora cripto condenado por fraude pede indulto a Trump

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, solicitou formalmente um perdão presidencial pelo site do Departamento de Justiça dos EUA, intensificando sua tentativa improvável de liberdade apesar das repetidas rejeições do presidente Trump.

O executivo do setor de cripto, atualmente cumprindo uma sentença federal de 25 anos, determinada em 28 de março de 2024, por orquestrar um esquema que, segundo a acusação, desviou mais de US$ 8 bilhões em fundos de clientes, deu entrada oficial ao pedido no portal do Office of the Pardon Attorney.

Condenação por fraude e sentença

Um júri considerou Bankman-Fried culpado em novembro de 2023 por sete acusações, incluindo fraude, conspiração e lavagem de dinheiro, ligadas ao colapso da FTX e da Alameda Research em novembro de 2022.

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O juiz federal Lewis Kaplan determinou a pena de 25 anos, além da perda de US$ 11 bilhões, citando a escala inédita e os danos causados às vítimas.

Bankman-Fried segue alegando inocência, defendendo em entrevistas e nas redes sociais que a FTX enfrentou uma crise de liquidez, e não de insolvência, além de afirmar que o processo foi resultado de perseguição política.

Campanha pelo perdão e cenário político

A solicitação encerra meses de articulações públicas, que incluíram postagens pró-Trump no X e uma entrevista concedida na prisão.

Os pais de Bankman-Fried, os professores de Stanford Joseph Bankman e Barbara Fried, vêm discutindo opções de clemência com advogados próximos a Trump desde o início de 2025.

Trump descartou explicitamente o perdão em uma entrevista ao New York Times em janeiro de 2026 e em comunicados da Casa Branca, incluindo SBF entre figuras para as quais não planeja oferecer ajuda.

Deputados republicanos favoráveis à cripto também se manifestaram contrários, com um deles chamando Bankman-Fried de “um pedaço de m…” e afirmando que ele não merece clemência.

Contexto de mercado para investidores

A massa falida da FTX já distribuiu bilhões, permitindo que diversas categorias de clientes recebam de 100% a 120% das reivindicações liberadas, conforme o valor definido na data do pedido, em novembro de 2022.

Uma quarta distribuição realizada em março de 2026 entregou US$ 2,2 bilhões, o que garantiu recuperação integral para os principais grupos de clientes nos Estados Unidos.

Isso contrasta de forma expressiva com o rombo inicial de mais de US$ 8 bilhões, e explica por que o caso de SBF segue extremamente negativo, mesmo após Trump conceder perdão a outros nomes do setor, como Ross Ulbricht e CZ, da Binance.

O que vem a seguir?

O Departamento de Justiça dos EUA irá analisar o pedido conforme os procedimentos padrão, embora presidentes possam agir de forma independente.

Os recursos contra a condenação de SBF continuam. Até junho de 2026, não houve mudança de posição por parte da Casa Branca, tornando improvável qualquer alívio significativo no curto prazo.

Esse contexto ajuda a entender por que apostadores do Polymarket estimam apenas 7% de chance de SBF obter um perdão de Trump em 2026.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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