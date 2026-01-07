Bitcoin volta a recuar com intensificação de vendas; entenda

Nesta quarta-feira, 7, o bitcoin apresenta leve recuo após ter subido até a faixa dos US$ 93 mil nos primeiros dias de 2026. A maior criptomoeda do mundo estaria enfrentando pressão vendedora de investidores interessados em realizar os lucros do movimento recente de alta, segundo especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 92.044, com queda de 1,7% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a criptomoeda ainda acumula alta superior a 5% desde o início do ano.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"O bitcoin segue em movimento corretivo, com o preço se aproximando do suporte na região de US$ 92 mil, em meio à intensificação da pressão vendedora. Parte desse movimento está ligada à realização de lucros após a forte valorização registrada nos últimos dias, um comportamento típico após ralis mais acelerados. O ajuste também vem sendo amplificado pelo aumento nas liquidações no mercado e por um ambiente de maior cautela", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Dados da Coinglass indicam que o mercado cripto registrou cerca de US$ 447 milhões em liquidações nas últimas 24 horas, sendo aproximadamente US$ 111 milhões em posições compradas de bitcoin. Além disso, os investidores permanecem atentos aos dados de emprego dos Estados Unidos, que serão divulgados na sexta-feira, um indicador-chave para as expectativas de política monetária e para o apetite ao risco nos mercados globais", acrescentou.

"No aspecto técnico, o RSI diário recuou para 60, sinalizando perda de força do momentum comprador, embora ainda em território positivo. A média móvel exponencial de 50 dias, em torno de US$ 91.784, segue como um suporte relevante. Caso esse nível seja perdido, o mercado pode ver uma aceleração da correção, com risco de nova onda de vendas levando o bitcoin abaixo dos US$ 90 mil", concluiu o especialista.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok