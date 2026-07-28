Arábia Saudita diz ter interceptado drones lançados por grupos ligados ao Irã

A Arábia Saudita afirmou na noite desta terça-feira, 28, que interceptou drones que tinham como alvo instalações de petróleo no leste do país.

Segundo o Ministério da Defesa saudita, os ataques foram lançados a partir do território iraquiano por milícias apoiadas pelo Irã.

Em comunicado, o porta-voz da pasta, Turki al-Maliki, informou que os sistemas de defesa aérea "interceptaram e destruíram vários drones que tentavam atingir instalações de petróleo".

O governo saudita atribuiu a ação a grupos armados ligados ao Irã no Iraque. É o segundo dia consecutivo em que Riad acusa essas milícias de lançar ataques com drones contra alvos no país.

Trump recebe Netanyahu para discutir Irã e Gaza nos EUA

Ainda nesta terça-feira, 28, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a Washington para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro é o primeiro entre os dois desde o início da guerra no Oriente Médio e ocorre em meio aos esforços para consolidar o cessar-fogo com o Irã e discutir os próximos passos na região.

Após a reunião, o líder israelense divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi "uma das melhores conversas" com o presidente dos Estados Unidos.

Ele acrescentou que o diálogo abordou "nosso objetivo comum: garantir que o Irã não obtenha armas nucleares" e afirmou que foi "uma das melhores conversas que já tive com o presidente dos Estados Unidos, nosso amigo Donald Trump".

Irã foi prioridade da agenda

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu, um integrante da delegação israelense afirmou que os dois líderes realizaram uma "discussão excelente e abrangente" sobre os principais temas da atualidade, com destaque para o Irã.

Ainda segundo a nota, Trump e Netanyahu reafirmaram o compromisso de garantir que o país nunca obtenha armamentos nucleares.

Com informações da AFP