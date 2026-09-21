O futuro da tokenização no Brasil está em xeque

As empresas que atuam com ativos digitais estão bastante pressionadas no Brasil neste fim de 2026. Além do prazo apertado de 30 de outubro para o envio do pedido autorização ao Banco Central para poderem continuar operando, as companhias estão atentas ao avanço da tecnologia de tokenização e muitas participam, direta ou indiretaente, de testes regulados para esse mercado, como o da Anbima ou o Grupo de Trabalho da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No episódio desta semana, o Future of Money falou com Regina Pedroso, diretora executiva da Associação Brasileira de Tokenização e Ativos Digitais (ABToken) sobre esses e mais desafios que o setor cripto enfrenta.

Assista ao vídeo.