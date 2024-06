A revolução dos ativos digitais: uma análise das recentes mudanças no mercado de criptomoedas

Por Pedro Gutierrez*

As últimas semanas foram marcadas por uma série de surpresas e transformações no mercado de criptomoedas. Desde a inesperada aprovação dos ETFs de ether pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA até o ressurgimento impressionante das memecoins, o cenário dos ativos digitais tem passado por mudanças significativas.

O evento mais impactante foi, sem dúvida, a aprovação da alteração na regra 19b-4 pela SEC, abrindo caminho para a introdução dos ETFs Ethereum. Esta decisão surpreendeu os observadores do mercado e também transformou a dinâmica do setor, reacendendo o interesse por diversas memecoins em diferentes redes blockchain.

Analistas têm especulado sobre as motivações por trás dessa decisão, levantando a possibilidade de influências políticas, especialmente considerando o contexto da administração Biden e sua postura em relação às criptomoedas.

Independentemente das motivações, o fato é que essa aprovação representa uma virada de jogo para o mercado de

criptoativos, aumentando a legitimidade do ether como um ativo de investimento e sinalizando uma maturidade crescente no setor como um todo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A expectativa em torno da introdução dos ETFs de ether já está impulsionando o mercado, com a recuperação significativa do par ETH/BTC e um movimento substancial de ETH das exchanges para carteiras de auto custódia.

Esse comportamento dos investidores sugere uma expectativa de aumento de preço e sinaliza uma tendência de alta para o ether.

Além disso, o foco do mercado está se deslocando do Bitcoin para a Ethereum, evidenciado pela redução no volume de negociação entre ETH e BTC. A capitalização de mercado do ether em relação ao bitcoin está alcançando níveis comparáveis aos de março, refletindo o crescente interesse tanto de investidores institucionais quanto de varejo na segunda maior criptomoeda do mercado.

Mas as transformações não se limitam apenas ao Ethereum. O ressurgimento das memecoins também tem sido notável, com tokens baseados em Ethereum, Solana e até mesmo Bitcoin ganhando destaque. A emergência de memecoins com temas políticos, como os “PolitiFi”, centrados em figuras como Donald Trump e Joe Biden, demonstra a capacidade do mercado de incorporar elementos culturais e políticos em seus ativos digitais.

Também deve ser considerado o apoio de celebridades às memecoins, que tem impulsionado ainda mais esse mercado. Moedas como JENNER, lançada por Caitlyn Jenner, e MOTHER, criada por Iggy Azalea, ganharam rapidamente popularidade, evidenciando a influência poderosa das personalidades públicas no mundo das criptomoedas.

O sucesso do Protocolo Runes, que viu seu valor de mercado ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em maio, também destaca a ascensão das moedas meme. Esse fenômeno, juntamente com o aumento modesto nas entradas de stablecoins, aponta para um sentimento altista subjacente no mercado de criptomoedas, mesmo em meio a uma tendência geral de baixa.

Posso concluir dizendo que as recentes transformações no mercado de criptomoedas destacam sua natureza dinâmica e a capacidade de decisões regulatórias e fenômenos culturais influenciarem significativamente seu comportamento.

Enquanto nos preparamos para os próximos meses, é evidente que o otimismo continua a permear o setor, impulsionado por novas aprovações regulatórias e pelo crescimento contínuo dos tokens meme.

*Pedro Gutierrez é diretor regional Latam da CoinEx, corretora global de criptomoedas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok