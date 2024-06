Adoção em massa de cripto está a 12 ou 18 meses de distância, afirma executivo

Há um debate de longa data dentro da comunidade cripto sobre qual caso de uso do blockchain será o primeiro a levar à adoção em massa generalizada. Para alguns, a resposta está na natureza de reserva de valor do bitcoin, enquanto outros acreditam que os tokens não fungíveis (NFTs) são uma tecnologia subestimada esperando para explodir.

No entanto, para o cofundador e presidente da Animoca Brands, Yat Siu, o principal catalisador para a adoção em massa será os jogos - e estamos mais próximos desse futuro do que muitos imaginam.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Jogos e o futuro da adoção em massa de cripto

“Na verdade, acho que veremos a adoção em massa nos próximos 12 a 18 meses”, disse Siu ao apresentador Jonathan DeYoung no episódio mais recente de Decentralize with Cointelegraph, que foi gravado pessoalmente durante a conferência Consensus 2024 em Austin, Texas. O cofundador da Animoca Brands argumentou que esse cronograma é alcançável porque existem mais ferramentas para distribuir aplicativos Web3 do que nunca.

Eventualmente, até mesmo jogadores legados que historicamente resistiram ao Web3 — como Apple, Google e Valve’s Steam — não terão escolha a não ser aderir à revolução. “Uma vez que esses portões se abram, teremos ainda mais adoção em massa”, disse Siu.

“Imagine o que aconteceria quando você de repente tivesse 100 milhões ou talvez até um bilhão de pessoas nessas redes. Eles seriam, em minha opinião, completamente imbatíveis, certo?”

Siu acredita que os jogos serão, em última análise, o catalisador para a adoção em massa porque é uma atividade social, o que lhe dá seu verdadeiro poder.

“O poder de um blockchain vem de sua comunidade, que é social por natureza”, disse Siu. “Independentemente de ser um jogo ou SocialFi ou mesmo um sistema DeFi, são as conexões sociais que surgem disso, que na verdade lhe dão sua força e sua longevidade. O que nos leva ao ponto de por que achamos que os jogos são um mecanismo para fazer isso? Porque, na raiz, jogos são uma rede social.”

O metaverso está morto?

Siu, da Animoca Brands, também opinou sobre o estado do metaverso, que ele proclamou estar “longe de estar morto”, apesar de várias manchetes de notícias nos últimos meses declarando que está morto. “Depende de como você define o metaverso”, acrescentou, dizendo que o Facebook fez um trabalho incrível ao se rebranding para Meta para convencer o mundo de que “Meta” é igual ao “metaverso”.

“Quando o Facebook não conseguiu executar o metaverso em sua visão, que sempre dissemos que não funcionaria da maneira que eles pensavam, o resto do mundo pensou, hein, veja, isso não funcionou. E então eles associaram isso”, disse Siu. No entanto, o cofundador da Animoca Brands vê o metaverso como algo muito diferente:

“Achamos que o metaverso não começa com um mundo virtual. O metaverso começa com a posse da sua propriedade digital. [...] É como construir uma nação. O fundamento de construir uma nação não é o fato de que você pode entrar em um espaço, é sobre sua comunidade e é sobre a propriedade nesse espaço.”

“Essa parte está prosperando”, acrescentou, comparando o espaço Web3 em geral a um grande “metaverso aberto,” onde as oportunidades são virtuais, mas o valor é tangível. “Para nós, esse é o metaverso aberto, e esse é um espaço próspero que já [é] de US$2,5, US$2,6 trilhões em tamanho.”

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok