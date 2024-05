Bitcoin supera mais de 1 bilhão de transações processadas no blockchain

A rede blockchain do bitcoin atingiu recentemente um marco importante para o projeto: mais de 1 bilhão de transações processadas. O valor foi atingido em pouco mais de 800 semanas após o lançamento da iniciativa e a criação do seu primeiro bloco de transações processadas, em 3 de janeiro de 2009.

De acordo com dados da plataforma The Block, o valor foi atingido no início do mês de maio, no último domingo, 5. Considerando os dados históricos do projeto, o mês com mais transações processadas foi dezembro de 2023, com 17,54 milhões de movimentações na rede.

Nos últimos 12 meses, o blockchain do bitcoin sempre tem processado no mínimo 10 milhões de transações por mês. Nos seis primeiros dias de maio, foram processadas 2 milhões de transações. Já em abril deste ano, foram processadas 14,48 milhões, uma alta em relação ao mês de março.

Apesar da marca de 1 bilhão de transações processadas ser importante, a rede da maior criptomoeda do mundo demorou mais que outros projetos para chegar nela. É o caso da Ethereum, que já acumula 2,4 bilhões de transações processadas desde o seu lançamento em 2015, mais que o dobro.

Analistas do The Block apontam que o lançamento de protocolos que permitem a criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) diretamente no blockchain do bitcoin ajudou a rede a ter um impulso no volume de transações, acelerando a superação da marca de 1 bilhão.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Os dois principais protocolos com essa funcionalidade são o Ordinals - lançado em 2023 e diretamente ligado ao recorde de transações processadas, em dezembro do ano passado - e o Runes, que foi lançado em abril deste ano, ajudando no crescimento de transações em relação ao mês anterior.

Além disso, os analistas apontam que um interesse maior pelo bitcoin após a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) da criptomoeda também ajudaram a aumentar o número de usuários, o interesse e as transações no blockchain nos últimos meses.

Ao mesmo tempo, a The Block aponta que as taxas diárias cobras para o processamento dessas transações têm diminuído desde a conclusão do último halving, em 19 de abril, indicando que o total de transações processadas também pode desacelerar nos próximos meses.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok